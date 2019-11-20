Спортсмены «Столицы» уступили «Херсону» в элитном раунде квалификации ЛЧ по мини-футболу

Чемпионы Беларуси спортсмены минской «Столицы» в своем первом поединке группы D встречались с чемпионом Украины «Херсоном» и уступили со счетом 1:2. Гости вышли вперед в конце первого тайма, а после перерыва увеличили свое преимущество. Минчане приложили немало усилий, чтобы отыграться, и за три минуты до финальной сирены Владимир Жигалко забил гол в ворота «Херсона». Но большего хозяевам добиться не удалось.

В другом сегодняшнем матче испанская «Барселона» победила чешскую «Спарту» из Праги с тем же результатом — 2:1.

Во втором туре 21 ноября «Столица» сыграет со «Спартой» (19.30), а 23 ноября завершит турнир матчем с «Барселоной» (14.30). В нынешнем сезоне минчане уже принимали матчи Лиги чемпионов. В середине октября подопечные Евгения Осинцева заняли первое место в группе 7 основного квалификационного раунда, победив нидерландский клуб «Ховокубо» (9:1) и французский «Тулон» (3:1), сыграв вничью с косовским «Либурном» (1:1).



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Составы остальных квартетов элитного раунда квалификации ЛЧ по мини-футболу:

А — КПРФ (Москва, Россия), «Добовец» (Словения), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Мостар» (Босния и Герцеговина);.

В — «Тюмень» (Россия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Ново Вриеме» (Макарска, Хорватия), «Аят» (Рудный, Казахстан);.

С — «Кайрат» (Алматы, Казахстан), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Пезаро» (Италия), «Мурсия» (Испания).