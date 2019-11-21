«Кайрат» проиграл испанскому клубу на старте элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу в Алматы

Игра группы С прошла сегодня, 21 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 1:4.

У «Мурсии» на 19-й минуте забил Фернан, на 34-й — Маттеус, на 36-й — Алекс, а на 37-й — Альберто. У «Кайрата» автором единственного гола стал Луизиньо на 28-й минуте.

Завтра, 22 ноября, «Кайрат» в 19:00 по времени Нур-Султана встретится с португальской «Бенфикой», которая сегодня уступила «Песаро» — 1:5. С итальянской же командой алматинцы сыграют 24 ноября в 18:00.

При этом «Кайрат» во второй раз в текущем розыгрыше ЛЧ проигрывает «Мурсии». В октябре алматинцы проиграли испанскому клубу в основном раунде — 2:3.

В элитном раунде в эти минуты играет еще один казахстанский клуб — «Аят», который встречается с российской «Тюменью».