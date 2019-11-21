«Кайрат» проиграл испанскому клубу на старте элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу в Алматы
Казахстанский «Кайрат» проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» в первом матче элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Кайрат» проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» в первом матче элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра группы С прошла сегодня, 21 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 1:4.
У «Мурсии» на 19-й минуте забил Фернан, на 34-й — Маттеус, на 36-й — Алекс, а на 37-й — Альберто. У «Кайрата» автором единственного гола стал Луизиньо на 28-й минуте.
Завтра, 22 ноября, «Кайрат» в 19:00 по времени
При этом «Кайрат» во второй раз в текущем розыгрыше ЛЧ проигрывает «Мурсии». В октябре алматинцы проиграли испанскому клубу в основном раунде — 2:3.
В элитном раунде в эти минуты играет еще один казахстанский клуб — «Аят», который встречается с российской «Тюменью».
Победители групп элитного раунда выйдут в «Финал четырех». В прошлом сезоне «Кайрат» дошел до финала ЛЧ, проиграв в Алматы португальскому «Спортингу».