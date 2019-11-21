Текущие события
Футбол. Сборные
22:00
Гватемала
Антигуа и Барбуда
Футбол. Премьер-лига
22.11
Тамбов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22.11
Боруссия Д
Падерборн
Футбол. Зарубежный
22.11
ПСЖ
Лилль
Футбол. Зарубежный
22.11
Леванте
Мальорка
Футбол. Премьер-лига
23.11
Оренбург
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
15Марибор. Поражение России, которое не получается забыть
36Хитрющий Знарок, жесткий удар в лицо, двойник Ленина и певец Маликов на трибуне. Мощные фото дерби
18:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл испанскому клубу на старте элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу в Алматы

Казахстанский «Кайрат» проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» в первом матче элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра группы С прошла сегодня, 21 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 1:4.

У «Мурсии» на 19-й минуте забил Фернан, на 34-й — Маттеус, на 36-й — Алекс, а на 37-й — Альберто. У «Кайрата» автором единственного гола стал Луизиньо на 28-й минуте.

Завтра, 22 ноября, «Кайрат» в 19:00 по времени Нур-Султана встретится с португальской «Бенфикой», которая сегодня уступила «Песаро» — 1:5. С итальянской же командой алматинцы сыграют 24 ноября в 18:00.

При этом «Кайрат» во второй раз в текущем розыгрыше ЛЧ проигрывает «Мурсии». В октябре алматинцы проиграли испанскому клубу в основном раунде — 2:3.

В элитном раунде в эти минуты играет еще один казахстанский клуб — «Аят», который встречается с российской «Тюменью».

Победители групп элитного раунда выйдут в «Финал четырех». В прошлом сезоне «Кайрат» дошел до финала ЛЧ, проиграв в Алматы португальскому «Спортингу».

Около 100 миллионов тенге мы должны агентам. Нам арестовали счета - директор "Шахтера"
Артемий Панарин — в трех шагах от русского суперрекорда НХЛ
Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса
«Локомотив» отреагировал на новость о переходе Миранчука в «Юве»
Три года до ЧМ-2022: как выглядят стадионы в Катаре?
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен
РФС запретил клубу РПЛ регистрировать новых футболистов
Александр Кокорин рассказал о своей физической форме
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь