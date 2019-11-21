Вице-чемпион Казахстана проиграл российскому клубу на старте элитного раунда ЛЧ по футзалу

Игра прошла сегодня, 21 ноября, на площадке российского клуба и завершилась со счетом 0:3. Победу «Тюмени» принесли дубль Антона Антошкина, забившего на седьмой и 37-й минутах, и гол Бруно Таффи на 23-й.

В октябре «Аят» и «Тюмень» уже встречались в ЛЧ. Тогда в матче основного раунда со счетом 8:3 победил чемпион России.

Завтра, 22 ноября, в 17:00 по времени Нур-Султана «Аят» встретится с португальским «Спортингом» — действующим победителем ЛЧ, а спустя два сыграет с чешским клубом «Ново Вриемя». Победитель группы выйдет в «Финал четырех».

Ранее с поражения в элитном раунде ЛЧ стартовал «Кайрат», который в Алматы проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» — 1:4.