«Столица» потеряла шансы на выход в «Финал четырех» ЛЧ по мини-футболу
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской «Столицы» потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской «Столицы» потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по
Сегодня чемпионы Беларуси в своем втором поединке группы D проиграли чешской «Спарте» из Праги со счетом 2:4. В первом туре минчане уступили украинскому «Херсону» — 1:2.
В другом сегодняшнем матче испанская «Барселона» победила «Херсон» с результатом 4:2, а на старте была сильнее «Спарты» — 2:1.
Положение команд после двух игровых дней: «Барселона» — 6 очков (разница мячей — 6−3), «Спарта» — 3 (5−4), «Херсон» — 3 (4−5), «Столица» — 0 (3−6).
В заключительный день турнира, 23 ноября, в минском дворце спорта «Уручье» состоятся два матча: «Спарта» — «Херсон» (начало в 12.00), «Столица» — «Барселона» (14.30).
Составы остальных квартетов элитного раунда квалификации ЛЧ по мини-футболу:
А — КПРФ (Москва, Россия), «Добовец» (Словения), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Мостар» (Босния и Герцеговина);.
В — «Тюмень» (Россия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Ново Вриеме» (Макарска, Хорватия), «Аят» (Рудный, Казахстан);.
С — «Кайрат» (Алматы, Казахстан), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Пезаро» (Италия), «Мурсия» (Испания).
В «Финал четырех» чемпионской Лиги выйдут только победители квартетов элитного раунда. Белорусские клубы еще ни разу не попадали в решающую стадию этих соревнований. Действующим победителем Лиги чемпионов по