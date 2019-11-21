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21 ноября, источник: БЕЛТА

«Столица» потеряла шансы на выход в «Финал четырех» ЛЧ по мини-футболу

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены минской «Столицы» потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу и потеряла шансы выйти в «Финал четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня чемпионы Беларуси в своем втором поединке группы D проиграли чешской «Спарте» из Праги со счетом 2:4. В первом туре минчане уступили украинскому «Херсону» — 1:2.

В другом сегодняшнем матче испанская «Барселона» победила «Херсон» с результатом 4:2, а на старте была сильнее «Спарты» — 2:1.

Положение команд после двух игровых дней: «Барселона» — 6 очков (разница мячей — 6−3), «Спарта» — 3 (5−4), «Херсон» — 3 (4−5), «Столица» — 0 (3−6).

В заключительный день турнира, 23 ноября, в минском дворце спорта «Уручье» состоятся два матча: «Спарта» — «Херсон» (начало в 12.00), «Столица» — «Барселона» (14.30).

Составы остальных квартетов элитного раунда квалификации ЛЧ по мини-футболу:

А — КПРФ (Москва, Россия), «Добовец» (Словения), «Халле-Гооик» (Бельгия), «Мостар» (Босния и Герцеговина);.

В — «Тюмень» (Россия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Ново Вриеме» (Макарска, Хорватия), «Аят» (Рудный, Казахстан);.

С — «Кайрат» (Алматы, Казахстан), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Пезаро» (Италия), «Мурсия» (Испания).

В «Финал четырех» чемпионской Лиги выйдут только победители квартетов элитного раунда. Белорусские клубы еще ни разу не попадали в решающую стадию этих соревнований. Действующим победителем Лиги чемпионов по мини-футболу является португальский «Спортинг», обыгравший в решающем поединке со счетом 2:1 казахстанский «Кайрат».

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