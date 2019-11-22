Игроки сборной Казахстана помогли действующему победителю Лиги чемпионов в подготовке к матчу с «Аятом»
Главный тренер футзального «Спортинга» Нуно Диаш рассказал, как
Главный тренер футзального «Спортинга» Нуно Диаш рассказал, как
Действующий победитель ЛЧ назвал рудненский клуб хладнокровной командой и выделил ее физическую силу.
«“Аят” — интенсивная команда, в которой есть несколько качественных бразильских игроков и местных ребят. У меня была возможность поговорить с Лео и Тайнаном о сопернике. У них сильный “столб”, который умеет держать мяч. Они хладнокровная команда, как это обычно бывает с казахстанскими и российскими клубами, плюс физически сильные. Это основные функции, которые мы подметили. Мы изучили соперника и примем к сведению самую важную информацию», — цитирует специалиста официальный сайт «Спортинга».
Напомним, что вчера «Аят» уступил в первой игре элитного раунда ЛЧ российской «Тюмени» (0:3), в то время как «Спортинг» крупно обыграл хорватский клуб «Ново Вриеме» (4:0). В составе португальского гранда приняли участие в матче игроки сборной Казахстана — Лео и Тайнан, более того, Лео отличился забитым мячом.
Встреча между «Аятом» и «Спортингом» стартует в 17:00 по времени