Игроки сборной Казахстана помогли действующему победителю Лиги чемпионов в подготовке к матчу с «Аятом»

«“Аят” — интенсивная команда, в которой есть несколько качественных бразильских игроков и местных ребят. У меня была возможность поговорить с Лео и Тайнаном о сопернике. У них сильный “столб”, который умеет держать мяч. Они хладнокровная команда, как это обычно бывает с казахстанскими и российскими клубами, плюс физически сильные. Это основные функции, которые мы подметили. Мы изучили соперника и примем к сведению самую важную информацию», — цитирует специалиста официальный сайт «Спортинга».