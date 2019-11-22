Вице-чемпион Казахстана проиграл действующему победителю Лиги чемпионов по футзалу во втором матче элитного раунда

Обидчиком казахстанцев выступил португальский «Спортинг». Игра прошла сегодня, 22 ноября, и завершилась со счетом 2:5.

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Победу «Спортингу» принесли дубли Кардинала (22 и 38 минуты) и Алекса Мерлима (восьмая и 19), а также мяч Кавинато (шестая). У «Аята» голами отметились капитан команды Алексей Лопатюк (первая) и Матеус Преа (32).

В стартовом матче «Аят» со счетом 0:3 уступил «Тюмени», которая в параллельном матче группы сыграет с хорватским «Ново Вриеме».

Ранее с поражения в элитном раунде ЛЧ стартовал «Кайрат», который в Алматы проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» — 1:4. Сегодня, 22 ноября, алматинцы сыграют с итальянской «Тесарой». Встреча пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака в 19.00 по времени Нур-Султана.