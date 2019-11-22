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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

Вице-чемпион Казахстана проиграл действующему победителю Лиги чемпионов по футзалу во втором матче элитного раунда

Серебряный призер чемпионата Казахстана «Аят» из Рудного проиграл второй матч элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Обидчиком казахстанцев выступил португальский «Спортинг». Игра прошла сегодня, 22 ноября, и завершилась со счетом 2:5.

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Победу «Спортингу» принесли дубли Кардинала (22 и 38 минуты) и Алекса Мерлима (восьмая и 19), а также мяч Кавинато (шестая). У «Аята» голами отметились капитан команды Алексей Лопатюк (первая) и Матеус Преа (32).

В стартовом матче «Аят» со счетом 0:3 уступил «Тюмени», которая в параллельном матче группы сыграет с хорватским «Ново Вриеме».

Ранее с поражения в элитном раунде ЛЧ стартовал «Кайрат», который в Алматы проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» — 1:4. Сегодня, 22 ноября, алматинцы сыграют с итальянской «Тесарой». Встреча пройдет во Дворце спорта имени Балуана Шолака в 19.00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в прошлом сезоне «Кайрат» дошел до финала ЛЧ, где уступил «Спортингу». Между тем, для «Аята» нынешняя ЛЧ стала первой в истории.

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