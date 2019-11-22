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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» за две минуты отыгрался с 1:3 и одержал первую победу в элитном раунде ЛЧ по футзалу

Казахстанский «Кайрат» одержал волевую победу над итальянским «Пезаро» во втором матче элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча второго тура группы С прошла сегодня, 22 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 5:3.

На пятой минуте Эдсон вывел «Кайрат» вперед, но на десятой «Пезаро» за 17 секунд дважды огорчил алматинцев — забили Фелипе Тонидандел и Адольфо Салас.

Второй тайм начался неудачно для хозяев. На 22-й минуте Жулио де Оливейра зажег на табло 3:1 в пользу «Пезаро». Однако «Кайрату» удалось сделать камбэк всего за две минуты: на 27-й минуте Эдсон оформил дубль, на 28-й Габриэль восстановил равенство, а на 29-й Луизиньо сделал счет 4:3. Окончательный же результат за пять секунд до финальной сирены установил Биржан Оразов.

В другом матче этой группы испанская «Мурсия Эль-Посо» со счетом 4:2 победила португальскую «Бенфику». В первом туре «Мурсия Эль-Посо» обыграла «Кайрат» — 4:1, а «Пезаро» разгромил «Бенфику» — 5:1.

Заключительный тур пройдет 24 ноября. В 15:30 по времени Нур-Султана «Пезаро» встретится с «Мурсией Эль-Посо», а в 18:00 «Кайрат» сыграет с «Бенфикой».

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