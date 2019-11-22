Мини-футбольный клуб КПРФ впервые в истории вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов

Источник: AFP 2019

В составе КПРФ голы забили Артем Ниязов (9-я минута), Паулиньо (22), Арсер Багиров (33), Денис Бурков (38) и Веласко Лин (40). У словенского клуба отличились Жига Чех (7) и Ведран Матошевич (17).

Клуб КПРФ одержал победы во всех трех матчах и занял первое место в турнирной таблице группы A, набрав 9 очков. Далее идут «Добовец» (6 очков), бельгийский «Галле-Гойк» (3) и боснийский «Мостар» (0).

Другой российский клуб «Тюмень» проведет заключительный матч группового раунда 24 ноября против действующего победителя турнира португальского «Спортинга». В турнирной таблице группы B «Тюмень» занимает второе место, набрав 4 очка в двух матчах. Лидирует «Спортинг» (6 очков), далее идут хорватский клуб «Ново Вриеме» (1) и казахстанский «Аят» (0).

В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп выйдут в «Финал четырех».