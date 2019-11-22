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22:34 (мск), источник: ТАСС

Мини-футбольный клуб КПРФ впервые в истории вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский мини-футбольный клуб КПРФ со счетом 5:2 обыграл словенский «Добовец» в матче третьего тура элитного раунда Лиги чемпионов и вышел в «Финал четырех». Матчи группы А проходят в Москве в УСК ЦСКА.

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Источник: AFP 2019

В составе КПРФ голы забили Артем Ниязов (9-я минута), Паулиньо (22), Арсер Багиров (33), Денис Бурков (38) и Веласко Лин (40). У словенского клуба отличились Жига Чех (7) и Ведран Матошевич (17).

Клуб КПРФ одержал победы во всех трех матчах и занял первое место в турнирной таблице группы A, набрав 9 очков. Далее идут «Добовец» (6 очков), бельгийский «Галле-Гойк» (3) и боснийский «Мостар» (0).

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Другой российский клуб «Тюмень» проведет заключительный матч группового раунда 24 ноября против действующего победителя турнира португальского «Спортинга». В турнирной таблице группы B «Тюмень» занимает второе место, набрав 4 очка в двух матчах. Лидирует «Спортинг» (6 очков), далее идут хорватский клуб «Ново Вриеме» (1) и казахстанский «Аят» (0).

В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп выйдут в «Финал четырех».

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра» (Югорск).

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