Мини-футбольный клуб КПРФ впервые в истории вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российский
В составе КПРФ голы забили Артем Ниязов (9-я минута), Паулиньо (22), Арсер Багиров (33), Денис Бурков (38) и Веласко Лин (40). У словенского клуба отличились Жига Чех (7) и Ведран Матошевич (17).
Клуб КПРФ одержал победы во всех трех матчах и занял первое место в турнирной таблице группы A, набрав 9 очков. Далее идут «Добовец» (6 очков), бельгийский «Галле-Гойк» (3) и боснийский «Мостар» (0).
Другой российский клуб «Тюмень» проведет заключительный матч группового раунда 24 ноября против действующего победителя турнира португальского «Спортинга». В турнирной таблице группы B «Тюмень» занимает второе место, набрав 4 очка в двух матчах. Лидирует «Спортинг» (6 очков), далее идут хорватский клуб «Ново Вриеме» (1) и казахстанский «Аят» (0).
В элитном раунде принимают участие 16 команд, которые разделены на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп выйдут в «Финал четырех».
Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра» (Югорск).