«Столица» проиграла «Барселоне» в элитном раунде ЛЧ по мини-футболу

Сегодня чемпионы Беларуси в своем последнем поединке группы D проиграли главному фавориту турнира испанской «Барселоне» с крупным счетом 1:6. В первом туре минчане уступили украинскому «Херсону» — 1:2, а затем проиграли чешской «Спарте» из Праги со счетом 2:4.

В другом сегодняшнем матче «Херсон» обыграл «Спарту» с результатом 5:2, заняв второе место вслед за «Барсой».

Итоговое положение команд: «Барселона» — 9 очков (разница мячей — 12−4) «Херсон» — 6 (9−7), «Спарта» — 3 (7−9), «Столица» — 0 (4−12).

Кроме «Барселоны» в «Финал четырех» уже вышел российский клуб КПРФ, который в Москве стал победителем турнира в группе А. Москвичи обыграли на своей площадке словенский «Добовец» — 5:2, бельгийский «Халле-Гооик» — 2:1 и «Мостар» и Боснии и Герцеговины — 7:2.



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Еще в двух квартетах матчи завершатся 24 ноября. После двух игровых дней положение в них таково:

В — «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) — 6 очков (разница мячей — 9−2), «Тюмень» (Россия) — 6 (6−3), «Ново Вриеме» (Макарска, Хорватия) — 1 (3−7), «Аят» (Рудный, Казахстан) — 0 (2−8);.

С — «Мурсия» (Испания) — 6 (8−3), «Пезаро» (Италия) — 3 (8−6), «Кайрат» (Алматы, Казахстан) — 3 (6−7), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — 0 (3−9).