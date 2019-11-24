«Кайрат» официально лишился шансов на «Финал четырех» Лиги чемпионов по футзалу

В третьем туре элитного раунда испанская «Мурсия Эль-Посо» сыграла вничью с итальянской «Песарой» (3:3) и стала победителем группы С, матчи которой проходят в Алматы.

В 18:00 по времени Нур-Султана начнется матч «Кайрата» с португальской «Бенфикой», а посмотреть его можно здесь. Исход этой игры уже не имеет турнирного значения.

В активе «Мурсии» — семь очков, у «Песаро» — четыре, у «Кайрата» — три, а «Бенфика» проиграла оба матча. В первом туре алматинцы проиграли испанцам — 1:4, а во втором отыгрались с 1:3 и победили итальянцев — 4:3.