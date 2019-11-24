«Кайрат» официально лишился шансов на «Финал четырех» Лиги чемпионов по футзалу
Казахстанский «Кайрат» официально лишился шансов на «Финал четырех» Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Кайрат» официально лишился шансов на «Финал четырех» Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
В третьем туре элитного раунда испанская «Мурсия Эль-Посо» сыграла вничью с итальянской «Песарой» (3:3) и стала победителем группы С, матчи которой проходят в Алматы.
В 18:00 по времени
В активе «Мурсии» — семь очков, у «Песаро» — четыре, у «Кайрата» — три, а «Бенфика» проиграла оба матча. В первом туре алматинцы проиграли испанцам — 1:4, а во втором отыгрались с 1:3 и победили итальянцев — 4:3.
Напомним, что в прошлом сезоне «Кайрат» дошел до финала ЛЧ в Алматы и уступил португальскому «Спортингу». Казахстанский клуб дважды выигрывал этот турнир.