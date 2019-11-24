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16:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» проиграл и вылетел из Лиги чемпионов по футзалу

Казахстанский «Кайрат» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в последнем матче элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча третьего тура группы С прошла сегодня, 24 ноября, в Алматы и завершилась со счетом 3:5.

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У «Кайрата» дубль оформил Дуглас, забивший на пятой (с пенальти) и десятой минутах, а на 25-й отличился Мохамед Тайеби. На это «Бенфика» ответила дублем Бруну Коэлью (2-я и 28-я минуты) и голами Шагиньи (17), Робиньо (38) и Андре Соузы (39).

Напомним, что в первом туре элитного раунда ЛЧ «Кайрат» проиграл испанской «Мурсии Эль-Посо» — 1:4, а во втором отыгрался с 1:3 и победил итальянский «Песаро» — 4:3.

Первое место с семью очками заняла «Мурсия», которая сыграет в «Финале четырех». У «Песаро» — четыре очка, а у «Кайрата» и «Бенфики» — по три.

Напомним, что в прошлом сезоне «Кайрат» дошел до финала ЛЧ в Алматы и уступил португальскому «Спортингу». Казахстанский клуб дважды выигрывал этот турнир.

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