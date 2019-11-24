Мини-футбольный клуб «Тюмень» впервые в истории пробился в «Финал четырех» Лиги чемпионов
ТАСС, 24 ноября. Российский
ТАСС, 24 ноября. Российский
В составе «Тюмени» голы забили Иван Лобков (1-я минута), Андрей Батырев (9) и Артем Антошкин (27). У «Спортинга» отличился Алекс Мерлим (19).
«Тюмень» заняла первое место в турнирной таблице группы B, набрав семь очков в трех матчах, и вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Второе место в группе занял действующий победитель турнира «Спортинг» (6), третьим стал хорватский клуб «Ново Вриеме» (4), четвертым — казахстанский «Аят» (0).
Финальный турнир пройдет в апреле 2020 года, помимо российских КПРФ и «Тюмени», в нем сыграют испанские «Барселона» и «Эль-Посо Мурсия». Жеребьевка пройдет в начале 2020 года, по ее итогам определятся полуфинальные пары, хозяин финального этапа и точные даты проведения турнира.
Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра» (Югорск).