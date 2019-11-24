Мини-футбольный клуб «Тюмень» впервые в истории пробился в «Финал четырех» Лиги чемпионов

«Тюмень» заняла первое место в турнирной таблице группы B, набрав семь очков в трех матчах, и вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Второе место в группе занял действующий победитель турнира «Спортинг» (6), третьим стал хорватский клуб «Ново Вриеме» (4), четвертым — казахстанский «Аят» (0).

В элитном раунде принимали участие 16 команд, разделенные на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп вышли в «Финал четырех». «Тюмень» впервые сыграет в финальной части турнира. Ранее российский клуб КПРФ, одержав три победы, занял первое место в группе А и также в первый раз в своей истории вышел в «Финал четырех».