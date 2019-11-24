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18:20 (мск), источник: ТАСС

Мини-футбольный клуб «Тюмень» впервые в истории пробился в «Финал четырех» Лиги чемпионов

ТАСС, 24 ноября. Российский мини-футбольный клуб «Тюмень» со счетом 3:1 обыграл португальский «Спортинг» в матче третьего тура элитного раунда Лиги чемпионов и вышел в финальную стадию турнира. Матчи группы B проходили в Тюмени.

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Источник: AFP 2019

В составе «Тюмени» голы забили Иван Лобков (1-я минута), Андрей Батырев (9) и Артем Антошкин (27). У «Спортинга» отличился Алекс Мерлим (19).

«Тюмень» заняла первое место в турнирной таблице группы B, набрав семь очков в трех матчах, и вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов. Второе место в группе занял действующий победитель турнира «Спортинг» (6), третьим стал хорватский клуб «Ново Вриеме» (4), четвертым — казахстанский «Аят» (0).

В элитном раунде принимали участие 16 команд, разделенные на четыре группы. По его итогам четыре победителя групп вышли в «Финал четырех». «Тюмень» впервые сыграет в финальной части турнира. Ранее российский клуб КПРФ, одержав три победы, занял первое место в группе А и также в первый раз в своей истории вышел в «Финал четырех».

Финальный турнир пройдет в апреле 2020 года, помимо российских КПРФ и «Тюмени», в нем сыграют испанские «Барселона» и «Эль-Посо Мурсия». Жеребьевка пройдет в начале 2020 года, по ее итогам определятся полуфинальные пары, хозяин финального этапа и точные даты проведения турнира.

Лига чемпионов проводится с сезона-2001/02. Российские клубы трижды становились победителями турнира: московское «Динамо» стало лучшим в сезоне-2006/07, в следующем сезоне победила екатеринбургская «ВИЗ-Синара», в сезоне-2015/16 победу одержала команда «Газпром-Югра» (Югорск).

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