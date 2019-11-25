От финала до четырех поражений. Почему «Кайрат» провалился в футзальной Лиге чемпионов

Травмы лидеров

Было очевидно, что лидеры «Кайрата» — Игита и Дуглас оказались далеки от своей идеальной формы в прошедших матчах. Игита, вероятно, усугубил свою травму во второй игре с «Песаро», а Дуглас до турнира вообще не тренировался и занимался лишь восстановлением. Когда подобное происходит с ключевыми игроками, особенно в кризисный период, шансы на успешную игру резко понижаются. Кроме того, «Кайрат» по ходу турнира потерял из-за повреждений Ранжела и Чингиза Есенаманова — вариаций в команде стало заметно меньше.

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Спорная селекция

Если вы меняете Тайнана на Габриэля, то как минимум необходимо время, поскольку первый мог спокойно делать результат, а второй лишь начинает свой путь в европейском футзале. «Кайрату» сильно не хватало игрока уровня Тайнана, а новички, Луизиньо и Габриэль не повысили общекомандный уровень. В итоге вышло так, что объективно лучшим «столбом» алматинского клуба стал Даурен Турсагулов.

Казахстанские новобранцы Нурсултан Пиялы и Альберт Акбаликов и вовсе не попали в заявку «Кайрата» на ЛЧ. То есть на данный момент можно констатировать, что клуб даже не сохранил прежний уровень игроков и с уходом Тайнана стал слабее.



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Сезон после финала

Прошлый лигачемпионский поход «Кайрата» оказался достаточно успешным, клуб был в шаге от победы в турнире, проиграв в финале «Спортингу». Часто бывает так, что команды сдают после подобных сезонов, поскольку наступает период эмоционального выгорания. Но столь сильное падение «Кайрата» все равно неожиданно, сложно осознавать, как команда вышедшая в финал, спустя шесть месяцев может столь резко регрессировать и проиграть четыре матча из шести.

Действительно сильные соперники

Регламент УЕФА в отношении футзальных соревнований удивляет тем, что уже на стадии основного раунда могут сыграть три претендента на финальный. Именно так случилось с «Кайратом» — на этом этапе им достались «Эль-Посо» (вице-чемпион Испании) и КПРФ (вице-чемпион России), оба клуба в итоге вышли в «Финал четырех».

Аномальный жребий для «Кайрата» продолжился и в элитном раунде. Только теперь вместе с «Эль-Посо» алматинцам выпали чемпионы Португалии и Италии — «Бенфика» и «Песаро». В ходе нынешней ЛиЧ «Кайрат» дважды проиграл «Эль-Посо» и по разу — «Бенфике» с КПРФ. И если учитывать противостояние с «Песаро», у «Кайрата» было пять матчей повышенной сложности (на уровне «Финала четырех»). Для сравнения — в прошлом сезоне самым сложным соперником команды Кака до финального раунда был «Спортинг», а остальные команды выглядели ниже классом.

Напомним, игры группы С проходили в Алматы. Победителем квартета стала испанская «Мурсия», набравшая семь очков и пробившаяся в финальную стадию турнира впервые с 2008 года. За ней расположились итальянский «Пезаро» (четыре), португальская «Бенфика» (три) и «Кайрат» (три).