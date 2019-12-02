Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет со словаками на турнире в Иране

Свой первый поединок белорусы проведут против команды Словакии, которая накануне сыграла вничью со сборной Ирана — 5:5. Во вторник, 3 декабря, подопечные Александра Савинцева встретятся с хозяевами соревнований — иранцами.

Для сборной Беларуси этот турнир является одним из этапов подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата мира. В начале 2020 года белорусы отправятся в Португалию, где их соперниками по группе А будут хозяева чемпионата, а также команды Италии и Финляндии.