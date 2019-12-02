Сборная Беларуси по мини-футболу сыграет со словаками на турнире в Иране
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
Свой первый поединок белорусы проведут против команды Словакии, которая накануне сыграла вничью со сборной Ирана — 5:5. Во вторник, 3 декабря, подопечные Александра Савинцева встретятся с хозяевами соревнований — иранцами.
Тренерский штаб белорусской дружины включил в выездной состав 15 футболистов:
вратари — Владимир Стремилов («БЧ», Гомель), Андрей Чурилин («Витэн», Орша);.
полевые игроки — Олег Горбенко, Владимир Жигалко, Руслан Лазюк, Александр Ольшевский, Павел Раговик, Александр Чибисов (все — «Столица», Минск), Антон Гусаков, Артем Козел (оба — «Витэн», Орша), Денис Колб, Сергей Силивончик (оба — «БЧ», Гомель), Антон Матвеенко, Владислав Селюк (оба — ВРЗ, Гомель), Сергей Крыкун («Тюмень», Россия).
Для сборной Беларуси этот турнир является одним из этапов подготовки к элитному раунду отборочного турнира чемпионата мира. В начале 2020 года белорусы отправятся в Португалию, где их соперниками по группе А будут хозяева чемпионата, а также команды Италии и Финляндии.