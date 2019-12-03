Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла турнир в Иране

Сегодня в заключительном матче белорусы в упорной борьбе нанесли поражение хозяевам соревнований чемпионам Азии и бронзовым призерам ЧМ иранцам со счетом 3:2.

Уже на исходе первой минуты гости оказались в роли догоняющих, но не собирались сдаваться. До перерыва Сергей Крыкун и Антон Гусаков забили два мяча, в самом начале второго тайма иранцы сравняли счет, а потом Владимир Жигалко забил победный мяч.

На старте турнира подопечные Александра Савинцева обыграли команду Словакии со счетом 4:1. Сборная Ирана в первом туре сыграла вничью с командой Словакии — 5:5.

Итоговое положение: Беларусь — 6 очков (разница мячей — 7−3), Иран — 1 (7−8), Словакия — 1 (6−9).