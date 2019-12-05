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14:32 (мск), источник: БЕЛТА

Минск впервые примет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск впервые примет главный этап Лиги чемпионов по мини-футболу — «Финал четырех». Такое решение принято на совещании в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по мини-футболу в белорусской столице поспорят два испанских клуба «Барселона» и «Мурсия», а также два представителя России — «Тюмень» и московский КПРФ.

Турнир пройдет на площадке «Минск-Арены»: полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок — 24 или 25 апреля.

На проведение «Финала четырех» претендовали также Мурсия, Москва и Вильнюс, но предпочтение было отдано Минску. В нынешнем сезоне белорусская столица (дворец спорта «Уручье») принимала матчи основного и элитного раунда ЛЧ по мини-футболу и отлично справилась с их организацией.

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