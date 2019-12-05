Минск впервые примет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск впервые примет главный этап Лиги чемпионов по
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск впервые примет главный этап Лиги чемпионов по
В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по
Турнир пройдет на площадке «Минск-Арены»: полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок — 24 или 25 апреля.
На проведение «Финала четырех» претендовали также Мурсия, Москва и Вильнюс, но предпочтение было отдано Минску. В нынешнем сезоне белорусская столица (дворец спорта «Уручье») принимала матчи основного и элитного раунда ЛЧ по