Минск впервые примет «Финал четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

В конце апреля 2020 года за приз главного континентального клубного турнира по мини-футболу в белорусской столице поспорят два испанских клуба «Барселона» и «Мурсия», а также два представителя России — «Тюмень» и московский КПРФ.

Турнир пройдет на площадке «Минск-Арены»: полуфиналы состоятся 22 или 23 апреля, решающий поединок — 24 или 25 апреля.