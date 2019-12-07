«Столица» вышла в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Сегодня в гостевом поединке 1/8 финала со светлогорским ЦКК чемпионы Беларуси выиграли со счетом 4:2.

«Столица» сыграет в Балтийской футзальной лиге. В чемпионате Беларуси ей тесно

Теперь в двухматчевой дуэли за выход в полуфинал «Столица» встретится с брестским клубом «Меркурий-ГТК».