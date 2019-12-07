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17:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» вышла в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» стала последним участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в гостевом поединке 1/8 финала со светлогорским ЦКК чемпионы Беларуси выиграли со счетом 4:2.

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Теперь в двухматчевой дуэли за выход в полуфинал «Столица» встретится с брестским клубом «Меркурий-ГТК».

Составы остальных пар ¼ финала:

«Витэн» (Орша) — «Дорожник» (Минск),

«БЧ» (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск),

ВРЗ (Гомель) — «Динамо-БНТУ» (Минск).

Матчи за выход в полуфинал пройдут 12—18 декабря.

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