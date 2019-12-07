«Столица» вышла в ¼ финала Кубка Беларуси по мини-футболу
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» стала последним участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» стала последним участником четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по
Сегодня в гостевом поединке 1/8 финала со светлогорским ЦКК чемпионы Беларуси выиграли со счетом 4:2.
Теперь в двухматчевой дуэли за выход в полуфинал «Столица» встретится с брестским клубом «Меркурий-ГТК».
Составы остальных пар ¼ финала:
«Витэн» (Орша) — «Дорожник» (Минск),
«БЧ» (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск),
ВРЗ (Гомель) — «Динамо-БНТУ» (Минск).
Матчи за выход в полуфинал пройдут