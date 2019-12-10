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10:42 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу сохранила место в ТОП-10 в мировом рейтинге

Сборная Казахстана сохранила свою позицию в ежегодном мировом футзальном рейтинге, сообщает официальный сайт АФК «Кайрат».

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Как и в прошлом году, казахстанская сборная располагается на седьмом месте с 1565-ю очками.

В этом году сборная Казахстана принимала участие в двух товарищеских матчах со сборной Хорватии, в Кубке Каспия, а также в основном раунде отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года, где заняла первое место в группе с Румынией, Нидерландами и Албанией. Благодаря этому результату подопечные Кака вышли в элитный раунд квалификации ЧМ-2020.

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Лидерство в рейтинге как и год назад удерживает сборная Бразилии. На втором месте располагается сборная Испании. Тройку лидеров замыкает сборная России.

Наибольший скачок в рейтинге по сравнению с прошлым годом продемонстрировала сборная Венесуэлы, которая за год поднялась на 11 строчек. С 35-го на 24-е место.

Рейтинг сборных мира по футзалу:
1. Бразилия — 1839
2. Испания — 1787
3. Россия — 1654
4. Португалия — 1645
5. Аргентина — 1644
6. Иран — 1603
7. Казахстан — 1565
8. Италия — 1511
9. Украина — 1459
10. Колумбия — 1454.

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