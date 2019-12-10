Нападающий сборной Казахстана оформил дубль за победителя ЛЧ по футзалу

В матче 13-го тура португальской лиги «Спортинг» на своей площадке принимал «Модикуш» и одержал уверенную победу со счетом 5:3. Тайнан забил в течение минуты два гола, которые фактически стали победными в данной встрече. Бразилец с казахстанским паспортом имеет в своем активе уже восемь голов в чемпионате Португалии, он входит в пятерку лучших снайперов «Спортинга». Отметим, что другой казахстанец, выступающий за «Спортинг» — Лео, пропустил игру из-за травмы.