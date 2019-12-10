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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий сборной Казахстана оформил дубль за победителя ЛЧ по футзалу

Форвард сборной Казахстана по футзалу и «Спортинга» Тайнан результативно проявил себя в чемпионате Португалии и помог своей команде одержать десятую победу в сезоне, сообщает Vesti.kz. Казахстанец является одним из лучших бомбардиров клуба.

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В матче 13-го тура португальской лиги «Спортинг» на своей площадке принимал «Модикуш» и одержал уверенную победу со счетом 5:3. Тайнан забил в течение минуты два гола, которые фактически стали победными в данной встрече. Бразилец с казахстанским паспортом имеет в своем активе уже восемь голов в чемпионате Португалии, он входит в пятерку лучших снайперов «Спортинга». Отметим, что другой казахстанец, выступающий за «Спортинг» — Лео, пропустил игру из-за травмы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спортинг» занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая на четыре очка от извечного соперника «Бенфики», но при этом имея матч в запасе.

Напомним, что ранее португальский гранд вылетел из Лиги чемпионов 2019/20 и таким образом не сумеет защитить титул, который они завоевали, обыграв «Кайрат» в финале ЛЧ в апреле нынешнего года.

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