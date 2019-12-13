«Жетысу» обыграл участника Лиги чемпионов и вышел в финал Кубка Казахстана по футзалу

В полуфинале семиреченцы в обоих матчах победили «Аят», который в этом году участвовал в Лиге чемпионов. В первой встрече в Рудном «Жетысу» выиграл со счетом 2:1, а в Алматы с результатом 4:3 — дублем отметился Батон и по разу забили Эвертон и Арман Каражанов.