«Жетысу» обыграл участника Лиги чемпионов и вышел в финал Кубка Казахстана по футзалу
Талдыкорганский «Жетысу» стал первым финалистом Кубка Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
Талдыкорганский «Жетысу» стал первым финалистом Кубка Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале семиреченцы в обоих матчах победили «Аят», который в этом году участвовал в Лиге чемпионов. В первой встрече в Рудном «Жетысу» выиграл со счетом 2:1, а в Алматы с результатом 4:3 — дублем отметился Батон и по разу забили Эвертон и Арман Каражанов.
Соперник «Жетысу» по финалу определится сегодня, 13 декабря, по итогам второго матча между «Кайратом» и «Актобе», который начнется в 19:00 по времени