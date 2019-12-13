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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» обыграл участника Лиги чемпионов и вышел в финал Кубка Казахстана по футзалу

Талдыкорганский «Жетысу» стал первым финалистом Кубка Казахстана по футзалу, передает корреспондент Vesti.kz.

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В полуфинале семиреченцы в обоих матчах победили «Аят», который в этом году участвовал в Лиге чемпионов. В первой встрече в Рудном «Жетысу» выиграл со счетом 2:1, а в Алматы с результатом 4:3 — дублем отметился Батон и по разу забили Эвертон и Арман Каражанов.

Соперник «Жетысу» по финалу определится сегодня, 13 декабря, по итогам второго матча между «Кайратом» и «Актобе», который начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. В первой игре 28 ноября алматинцы победили в гостях со счетом 4:3.

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