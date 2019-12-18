«Кайрат» выиграл Кубок Казахстана по футзалу

В финальном матче команда вырвала победу у талдыкорганского «Жетысу». Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась победой алматинцев со счетом 4:3.

Отметим, что после первого тайма «Кайрат» вел 2:0, забив после перерыва еще два гола против трех у соперника, который едва не перевел игру в дополнительное время.