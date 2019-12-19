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19:56 (мск), источник: БЕЛТА

Определились полуфиналисты Кубка Беларуси по мини-футболу

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по мини-футболу определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В одной из полуфинальных пар встретятся финалисты прошлого кубкового турнира — нынешний обладатель трофея оршанский «Витэн» и минская «Столица».

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В четвертьфинале оршанцы взяли верх над столичным «Дорожником», а минчане были сильнее брестского клуба «Меркурий-ГТК». Первая полуфинальная встреча состоится 22 декабря в Минске, ответная — 25 декабря в Орше.

Вторую полуфинальную пару составили гомельские дружины — БЧ и ВРЗ. Они также встретятся 22 и 25 декабря. Победитель этого дерби станет хозяином финального поединка Кубка Беларуси, который состоится в Гомеле 20 января.

В решающем поединке прошлого турнира «Витэн» обыграл «Столицу» со счетом 5:3.

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