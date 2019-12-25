«Столица» и БЧ вышли в финал Кубка Беларуси по мини-футболу
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После повторных полуфинальных встреч определились участники решающего поединка ХХХ розыгрыша Кубка Беларуси по
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После повторных полуфинальных встреч определились участники решающего поединка ХХХ розыгрыша Кубка Беларуси по
Действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» после домашней виктории над финалистом прошлого кубкового розыгрыша оршанским «Витэном» (4:1) сегодня сыграли вничью в Орше — 3:3.
Во второй части гомельского дерби БЧ и ВРЗ не выявили победителя, завершив поединок вничью — 2:2. В первом матче БЧ выиграл с минимальным преимуществом 2:1 и по сумме двух встреч пробился в финал.
Финальный поединок юбилейного кубкового турнира пройдет 5 января в Гомеле.
В прошлом розыгрыше Кубка Беларуси победил «Лидсельмаш», переигравший в решающем поединке в Могилеве соперников из «Витэна» в серии послематчевых пенальти.
Больше всех Кубок Беларуси выигрывал минский «Дорожник», у которого семь трофеев. Столичный МАПИД является пятикратным обладателем кубка, по три раза триумфаторами становились «Витэн» и столичный «Симург», по два — минские «Академия», «Элита-Талан» и несвижский «Верас», по разу — «Столица», «Лидсельмаш», гомельские БЧ и «Химик», а также минский «Атлант».