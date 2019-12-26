Сборная Казахстана по футзалу завершила год на четвертом месте в рейтинге УЕФА
Сборная Казахстана по футзалу завершила 2019 год на четвертом месте рейтинга УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу завершила 2019 год на четвертом месте рейтинга УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.
У команды Кака 2074 очков. Лидирует в рейтинге Испания — 2112 баллов, за которой идут Россия (2099) и Португалия (2088).
В феврале сборная Казахстана сыграет в элитном раунде чемпионата мира-2020. Соперники по группе занимают следующие места в рейтинге УЕФА: Словения — девятое (1926 очков), Чехия — 11 (1802), а Румыния — 13 (1756).