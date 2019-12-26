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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу завершила год на четвертом месте в рейтинге УЕФА

Сборная Казахстана по футзалу завершила 2019 год на четвертом месте рейтинга УЕФА, передает корреспондент Vesti.kz.

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У команды Кака 2074 очков. Лидирует в рейтинге Испания — 2112 баллов, за которой идут Россия (2099) и Португалия (2088).

В феврале сборная Казахстана сыграет в элитном раунде чемпионата мира-2020. Соперники по группе занимают следующие места в рейтинге УЕФА: Словения — девятое (1926 очков), Чехия — 11 (1802), а Румыния — 13 (1756).

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