Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

По информации источника, авария случилась 29 декабря. Футболист, находясь за рулем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, после чего его автомобиль отлетел и задел еще две машины. Погорелов погиб от полученных травм, также пострадали водитель и пассажир такси. Они были госпитализированы.

Спортсмен в 2008 году стал победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной России. Также он выступал за взрослую команду. На клубном уровне Погорелов играл за «Норильский никель», в 2012—2013 годах был капитаном команды.