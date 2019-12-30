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12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП

Защитник мини-футбольной сборной России Кирилл Погорелов погиб в ДТП в Москве. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает агентство «Москва».

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По информации источника, авария случилась 29 декабря. Футболист, находясь за рулем BMW, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси, после чего его автомобиль отлетел и задел еще две машины. Погорелов погиб от полученных травм, также пострадали водитель и пассажир такси. Они были госпитализированы.

Спортсмен в 2008 году стал победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной России. Также он выступал за взрослую команду. На клубном уровне Погорелов играл за «Норильский никель», в 2012—2013 годах был капитаном команды.

В июне в результате аварии погиб бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес. Машина, в которой ехал спортсмен, вылетела с трассы и загорелась. В салоне находились еще два пассажира. Один из них также умер.

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