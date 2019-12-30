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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

Французский клуб договорился с лучшим игроком мира и заинтересовался лидером сборной Казахстана из «Кайрата»

Защитник АФК «Кайрат» и сборной Казахстана по футзалу Дуглас попал в сферу интересов французского клуба «Аксесс», сообщают Vesti.kz со ссылкой на L`Equipe.

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Источник: UEFA.com

Молодой клуб из Парижа хочет значительно усилить состав перед следующим сезоном и намерен побороться за титул Лиги чемпионов. Французские СМИ уверены, что «Аксесс» договорился о контракте со звездой мирового футзала Рикардинью, который покинет после нынешнего сезона испанский «Интер». Сообщается, что португалец, который шесть раз признавался лучшим игроком мира, получит колоссальный контракт по футзальным меркам — миллион евро в год, соглашение на три сезона.

Кроме того, французская команда хочет пригласить испанского тренера Хесуса Веласко (бывший наставник «Интера», выигравший несколько Кубков УЕФА), игроков сборной Испании Ортиса и Солано, Бруно Коэльо и Робиньо из «Бенфики», а также Дугласа из «Кайрата».

У Дугласа длительный контракт с «Кайратом», но в прошлом году руководство алматинского клуба фактически отпустило игрока в «Барселону», однако тогда сделка сорвалась из-за тяжелой травмы защитника. Игрок сборной Казахстана по-прежнему высоко котируется в футзальном мире и вполне может сменить обстановку в будущем году.

Напомним, что Дуглас выступает за «Кайрат» с 2014 года, за это время он выиграл с клубом Кубок УЕФА, Суперкубок мира, несколько Кубков Еременко и все внутренние титулы. Также натурализованный бразилец помог сборной Казахстана завоевать бронзовые медали на Евро-2016 и был включен в символическую сборную Евро-2018.

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