Французский клуб договорился с лучшим игроком мира и заинтересовался лидером сборной Казахстана из «Кайрата»

Источник: UEFA.com

Молодой клуб из Парижа хочет значительно усилить состав перед следующим сезоном и намерен побороться за титул Лиги чемпионов. Французские СМИ уверены, что «Аксесс» договорился о контракте со звездой мирового футзала Рикардинью, который покинет после нынешнего сезона испанский «Интер». Сообщается, что португалец, который шесть раз признавался лучшим игроком мира, получит колоссальный контракт по футзальным меркам — миллион евро в год, соглашение на три сезона.

Кроме того, французская команда хочет пригласить испанского тренера Хесуса Веласко (бывший наставник «Интера», выигравший несколько Кубков УЕФА), игроков сборной Испании Ортиса и Солано, Бруно Коэльо и Робиньо из «Бенфики», а также Дугласа из «Кайрата».

У Дугласа длительный контракт с «Кайратом», но в прошлом году руководство алматинского клуба фактически отпустило игрока в «Барселону», однако тогда сделка сорвалась из-за тяжелой травмы защитника. Игрок сборной Казахстана по-прежнему высоко котируется в футзальном мире и вполне может сменить обстановку в будущем году.