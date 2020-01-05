Гомельский БЧ второй раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу

Сегодняшний решающий поединок юбилейного 30-го кубкового розыгрыша, проходивший в Гомеле, получился на редкость упорным. Долгое время никому из соперников не удавалось добиться успеха, и только за 5 минут до перерыва Василий Жариков вывел гомельчан вперед. Во второй половине действующие чемпионы страны приложили немало усилий, чтобы отыграться, но хозяева удержали свое минимальное преимущество. До этого БЧ выигрывал Кубок страны в 2014 году.