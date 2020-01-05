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5 января, источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ второй раз выиграл Кубок Беларуси по мини-футболу

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского БЧ, одолев в финале минскую «Столицу» со счетом 1:0, во второй раз стали обладателями Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний решающий поединок юбилейного 30-го кубкового розыгрыша, проходивший в Гомеле, получился на редкость упорным. Долгое время никому из соперников не удавалось добиться успеха, и только за 5 минут до перерыва Василий Жариков вывел гомельчан вперед. Во второй половине действующие чемпионы страны приложили немало усилий, чтобы отыграться, но хозяева удержали свое минимальное преимущество. До этого БЧ выигрывал Кубок страны в 2014 году.

Больше всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский «Дорожник», у которого семь трофеев. Столичный МАПИД является пятикратным обладателем кубка, по три раза триумфаторами становились оршанский «Витэн» и столичный «Симург», по два — БЧ, минские «Академия», «Элита-Талан» и несвижский «Верас», по разу — «Столица», «Лидсельмаш», гомельский «Химик», а также минский «Атлант».

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