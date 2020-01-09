Футзальный «Кайрат» отпустил бразильского легионера в итальянский клуб

Как и предполагалось, «Кайрат» после неудачного выступления в Лиге чемпионов 2019/20 не обошелся без трансферов на выход.
Луизиньо перешел в алматинский клуб летом 2019 года и спустя полгода покидает Казахстан. Бразилец уже договорился о контракте с клубом из Италии — «Сандра Абате Авеллино».
Это знакомый для игрока чемпионат, поскольку ранее бразилец уже выступал на Апеннинах за «Реал Риети».
Напомним, что «Кайрат» неудачно провел еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне, вылетев на стадии Элитного раунда и проиграв при этом четыре матча из шести в Лиге чемпионов. Также отметим, что на днях ведущее спортивное издание Франции L`Equipe сообщало об интересе клуба «Акссес» к одному из лидеров «Кайрата» Дугласу.