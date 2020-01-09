Футзальный «Кайрат» отпустил бразильского легионера в итальянский клуб

Как и предполагалось, «Кайрат» после неудачного выступления в Лиге чемпионов 2019/20 не обошелся без трансферов на выход.

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Луизиньо перешел в алматинский клуб летом 2019 года и спустя полгода покидает Казахстан. Бразилец уже договорился о контракте с клубом из Италии — «Сандра Абате Авеллино».

Это знакомый для игрока чемпионат, поскольку ранее бразилец уже выступал на Апеннинах за «Реал Риети».