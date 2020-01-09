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15:18 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» отпустил бразильского легионера в итальянский клуб

АФК «Кайрат» расстался с бразильским универсалом Луизиньо, который провел в казахстанском клубе лишь полгода, сообщает Vesti.kz. Игрок отправился в Италию, где будет выступать за команду «Сандра Абате Авеллино».

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Как и предполагалось, «Кайрат» после неудачного выступления в Лиге чемпионов 2019/20 не обошелся без трансферов на выход.

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Луизиньо перешел в алматинский клуб летом 2019 года и спустя полгода покидает Казахстан. Бразилец уже договорился о контракте с клубом из Италии — «Сандра Абате Авеллино».

Это знакомый для игрока чемпионат, поскольку ранее бразилец уже выступал на Апеннинах за «Реал Риети».

Напомним, что «Кайрат» неудачно провел еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне, вылетев на стадии Элитного раунда и проиграв при этом четыре матча из шести в Лиге чемпионов. Также отметим, что на днях ведущее спортивное издание Франции L`Equipe сообщало об интересе клуба «Акссес» к одному из лидеров «Кайрата» Дугласу.

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