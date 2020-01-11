«Дорожник» и ЦКК победили на старте второго круга чемпионата Беларуси по мини-футболу
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по
11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по
В столичном дерби шестикратный чемпион страны «Дорожник» переиграл спортсменов «Минска» со счетом 3:1. После этой виктории подопечные Валерия Досько набрали 24 очка в 12 проведенных матчах и поднялись на 4-е место в турнирной таблице.
Светлогорский ЦКК уверенно победил сегодня на своей площадке гостей из «Борисова-900» с результатом 6:2. В активе ЦКК стало 15 очков, он находится на 7-й позиции.
Остальные матчи 12-го тура пройдут в воскресенье, 12 января: БЧ (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск), «Щучин» — «УВД-Динамо» (Гродно), «Витэн» (Орша) — ВРЗ (Гомель), «Динамо-БНТУ» (Минск) — «Столица» (Минск).
Положение в тройке лидеров после первого круга: «Витэн» — 26 очков, БЧ — 25, «Столица» — 25.