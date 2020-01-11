«Дорожник» и ЦКК победили на старте второго круга чемпионата Беларуси по мини-футболу

В столичном дерби шестикратный чемпион страны «Дорожник» переиграл спортсменов «Минска» со счетом 3:1. После этой виктории подопечные Валерия Досько набрали 24 очка в 12 проведенных матчах и поднялись на 4-е место в турнирной таблице.