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14:02 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский клуб «БЧ» разгромил минскую «Столицу» 5:1 и вышел на первое место в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гостевой поединок 13-го тура с еще одним фаворитом первенства гомельчане провели очень мощно, и уже на первой минуте дважды подряд отличился Денис Гуменюк. К перерыву Василий Жариков и Павел Книга еще два раза поразили ворота минчан. Во втором тайме Денис Гуменюк оформил хет-трик, сделав счет 5:0, на что хозяева смогли ответить лишь голом бразильского легионера Бето. Недавно эти соперники встречались в Гомеле в финальном матче Кубка Беларуси, и тогда БЧ также был сильнее, победив с минимальным перевесом — 1:0.

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Остальные претенденты на места в призовой тройке также выиграли свои поединки 13-го тура. Оршанский «Витэн» переиграл в гостях гродненское «Динамо-УВД» — 3:1, гомельский ВРЗ у себя дома разгромил минский клуб «Динамо-БНТУ» с сухим счетом 8:0, а столичный «Дорожник» также на своей площадке взял верх над «Щучином» с результатом 7:3.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ — 31 очко, «Витэн» — 30, ВРЗ — 27, «Дорожник» — 27, «Столица» — 26. В следующем туре, матчи которого пройдут 8 и 9 февраля, состоится гомельское дерби БЧ — ВРЗ, а «Витэн» примет у себя дома «Дорожник».

До этого лучшие игроки соберутся в тренировочном лагере национальной сборной Беларуси для подготовки к матчам элитного раунда квалификации чемпионата мира. В конце января подопечные Александра Савинцева отправятся в Португалию, где пройдет турнир команд группы А. Соперниками белорусов будут сборные Португалии (30 января), Италии (31 января) и Финляндии (2 февраля).

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

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