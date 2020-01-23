Казахстан вызвал игроков «Спортинга» на УТС перед матчами за выход на ЧМ по футзалу
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака назвал список игроков, вызванных на
Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака назвал список игроков, вызванных на
Подготовка команды состоится с 23 по 31 января в
Матчи элитного раунда пройдут с 2 по 5 февраля. Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ. Команды, ставшие вторыми, сыграют в стыковых матчах.
Состав сборной Казахстана по футзалу на УТС выглядит так:
Вратари: Игита («Кайрат»), Александр Гуров («Аят»), Нуралем Байдулла («Жетысу»);.
Полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Нурсултан Пиялы, Дуглас (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин («Аят»), Динмухамед Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба — «Жетысу»), Кайрат Иманалин («Актобе»), Тайнан, и Лео (оба — «Спортинг», Португалия).