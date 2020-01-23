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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан вызвал игроков «Спортинга» на УТС перед матчами за выход на ЧМ по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака назвал список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в январе, сообщает официальный сайт КФФ.

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Подготовка команды состоится с 23 по 31 января в Нур-Султане. После завершения УТС сборная отправится в Чехию для участия в элитном раунде квалификации чемпионата мира-2020. Соперниками сборной Казахстана будут команды Румынии, Словении и Чехии.

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Матчи элитного раунда пройдут с 2 по 5 февраля. Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ. Команды, ставшие вторыми, сыграют в стыковых матчах.

Состав сборной Казахстана по футзалу на УТС выглядит так:

Вратари: Игита («Кайрат»), Александр Гуров («Аят»), Нуралем Байдулла («Жетысу»);.

Полевые игроки: Даурен Нургожин, Чингиз Есенаманов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Нурсултан Пиялы, Дуглас (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин («Аят»), Динмухамед Сулейменов, Арнольд Кнауб (оба — «Жетысу»), Кайрат Иманалин («Актобе»), Тайнан, и Лео (оба — «Спортинг», Португалия).

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