Казахстан вызвал игроков «Спортинга» на УТС перед матчами за выход на ЧМ по футзалу

Подготовка команды состоится с 23 по 31 января в Нур-Султане. После завершения УТС сборная отправится в Чехию для участия в элитном раунде квалификации чемпионата мира-2020. Соперниками сборной Казахстана будут команды Румынии, Словении и Чехии.

Читайте также Сборная Казахстана по футзалу завершила год на четвертом месте в рейтинге УЕФА

Матчи элитного раунда пройдут с 2 по 5 февраля. Победитель группы получит прямую путевку на ЧМ. Команды, ставшие вторыми, сыграют в стыковых матчах.

Состав сборной Казахстана по футзалу на УТС выглядит так:

Вратари: Игита («Кайрат»), Александр Гуров («Аят»), Нуралем Байдулла («Жетысу»);.