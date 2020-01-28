Бразильский форвард покинул футзальный «Кайрат» и перешел в российский клуб

Контракт Габриэля был рассчитан на сезон 2019/20, однако стороны решили прекратить сотрудничество в нынешнее трансферное окно.

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Бразилец отметился восемью голами в четырех играх чемпионата Казахстана, но не сумел проявить себя на должном уровне в еврокубках.

Бразилец забил всего один мяч в шести играх Лиги чемпионов нынешнего сезона, а «Кайрат» вылетел на стадии элитного раунда ЛЧ.

Ранее алматинский клуб отдал в аренду двух бразильцев — Эдсона и Джона Леннона, которые перебрались на полгода в словенскую «Литию».