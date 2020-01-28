Бразильский форвард покинул футзальный «Кайрат» и перешел в российский клуб
Алматинский «Кайрат» расстался с очередным иностранным игроком — бразильский нападающий Габриэль переходит российский клуб «Ухта», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» расстался с очередным иностранным игроком — бразильский нападающий Габриэль переходит российский клуб «Ухта», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт Габриэля был рассчитан на сезон 2019/20, однако стороны решили прекратить сотрудничество в нынешнее трансферное окно.
Бразилец отметился восемью голами в четырех играх чемпионата Казахстана, но не сумел проявить себя на должном уровне в еврокубках.
Бразилец забил всего один мяч в шести играх Лиги чемпионов нынешнего сезона, а «Кайрат» вылетел на стадии элитного раунда ЛЧ.
Ранее алматинский клуб отдал в аренду двух бразильцев — Эдсона и Джона Леннона, которые перебрались на полгода в словенскую «Литию».
Также «Кайрат» покинул универсал Луизинью, вернувшийся в Италию, а именно в клуб «Сандра Абате Авеллино».