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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Бразильский форвард покинул футзальный «Кайрат» и перешел в российский клуб

Алматинский «Кайрат» расстался с очередным иностранным игроком — бразильский нападающий Габриэль переходит российский клуб «Ухта», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт Габриэля был рассчитан на сезон 2019/20, однако стороны решили прекратить сотрудничество в нынешнее трансферное окно.

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Бразилец отметился восемью голами в четырех играх чемпионата Казахстана, но не сумел проявить себя на должном уровне в еврокубках.

Бразилец забил всего один мяч в шести играх Лиги чемпионов нынешнего сезона, а «Кайрат» вылетел на стадии элитного раунда ЛЧ.

Ранее алматинский клуб отдал в аренду двух бразильцев — Эдсона и Джона Леннона, которые перебрались на полгода в словенскую «Литию».

Также «Кайрат» покинул универсал Луизинью, вернувшийся в Италию, а именно в клуб «Сандра Абате Авеллино».

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