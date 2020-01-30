Сборная Беларуси в элитном раунде. Курс на пятый плей-офф

Сборные Беларуси и Финляндии начали путь на «мир» с предварительного раунда. В основном раунде белорусы в итальянском Эболи уже встречались с представителями Аппенинского полуострова и сыграли вничью 3:3, ведя в счете 3:0. Что касается диспозиции, то Португалия занимает 4-е место в мировом рейтинге и является чемпионом Европы, Италия, вице-чемпион — 8-е, Беларусь — 18-е, Финляндия — 23-е. Прежде против португальцев и итальянцев удавалось по разу сыграть вничью, финнов обыгрывали дважды. Сборная Беларуси под руководством главного тренера Александра Савинцева и его ассистентов Александра Черника и Павла Швайбы начала подготовку к элитному раунду заблаговременно — 20-го января. 15 футболистов съехались на базу в Ратомке, где сперва два дня восстанавливались после завершившегося тура, а затем принялись работать в двухразовом режиме под высокими нагрузками. В воскресенье команда наведалась в Литву, где сыграла товарищеский матч против единственного известного участника чемпионата мира. И победила со счетом 4:0. В понедельник команда Александра Савинцева транзитом через Франкфурт отправилась в Порту, чтобы заблаговременно разместиться в фешенебельном отеле с видом на Атлантический океан и заодно пообщаться со звездами мирового футзала, а также успеть приспособиться к местной площадке. Завоевывать путевку на «мир» призваны 14 игроков.

Вратари: Владимир Стремилов (БЧ, Гомель), Андрей Чурилин (Витэн, Орша). Полевые игроки: Владимир Жигалко, Павел Раговик, Олег Горбенко, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все — Столица, Минск), Антон Матвеенко, Владислав Селюк (оба — ВРЗ, Гомель), Артем Козел, Антон Гусаков, Юрий Рабыко (все — Витэн), Василий Жариков, Денис Колб (оба — БЧ).



Из-за травм не смогут сыграть лучший игрок минувшего сезона, чемпион России в составе «Тюмени» Сергей Крыкун, единственный легионер в нашей сборной, а также капитан Ольшевский и Силивончик.



Отдельной строкой отметим любопытный факт. Впервые за всю историю сборной, которая насчитывает без малого три десятка лет, во главе тренерского штаба — исключительно ребята из плеяды поигравших на высоком уровне как в главной команде, так и в клубах. Приведем статистику выступления наших тренеров за «националку»: Александр Савинцев — 101 игра, 24 гола, Александр Черник — 106 игр, 39 голов, Павел Швайба — 35 игр.



Добавим, что сборная Беларуси прежде четырежды была в шаге от чемпионата мира, но в плей-офф проигрывала Украине, России (дважды) и Португалии. При новом розыгрыше отбора путь еще более тернист.



Александр Савинцев подвел итоги подготовки к элитному раунду.



Объем работы, который планировали на сборах в Ратомке, выполнили. Удачно сыграли спарринг со сборной Литвы. В Португалии, благодаря федерации, получили несколько лишних дней для адаптации — в нашей ситуации это очень важный фактор. Мы понимаем, в какую группу нас забросила судьба — чемпионы Европы, вице-чемпионы. Но, что радует, парни на это не обращают внимания. В бытность игроками наш тренерский штаб ни разу не выигрывал у Португалии и Италии, хотя по разу были близки к этому. Мы с коллегами верим в ребят! Пусть в графе «победы» с этими соперниками появятся единички! Ну и финнам постараемся не позволить нас обыграть. Хотя эта команда за последние годы совершила существенный скачок. Мне, как тренеру, будет интересно сыграть со всеми. Да, болельщикам до Португалии далеко, но переживайте за нас на расстоянии! А вдруг Литва станет ближе?