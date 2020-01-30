Сборная Беларуси в элитном раунде. Курс на пятый плей-офф
Сборная Беларуси стартует в элитном раунде отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в этом году в Литве с 12 сентября по 4 октября.
Сборная Беларуси стартует в элитном раунде отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в этом году в Литве с 12 сентября по 4 октября.
Помимо Литвы для представителей Европы выделены 6 путевок. В элитном раунде за них сразятся 16 сборных. Победители квартетов напрямую квалифицируются на ЧМ, а командам, занявшим вторые места, предстоит раунд
Напомним, при жеребьевке сборная Беларуси угодила в группу «А», матчи которой пройдут в Португалии, в городе
Сборные Беларуси и Финляндии начали путь на «мир» с предварительного раунда. В основном раунде белорусы в итальянском Эболи уже встречались с представителями Аппенинского полуострова и сыграли вничью 3:3, ведя в счете 3:0.
Что касается диспозиции, то Португалия занимает 4-е место в мировом рейтинге и является чемпионом Европы, Италия,
Сборная Беларуси под руководством главного тренера Александра Савинцева и его ассистентов Александра Черника и Павла Швайбы начала подготовку к элитному раунду заблаговременно — 20-го января. 15 футболистов съехались на базу в Ратомке, где сперва два дня восстанавливались после завершившегося тура, а затем принялись работать в двухразовом режиме под высокими нагрузками. В воскресенье команда наведалась в Литву, где сыграла товарищеский матч против единственного известного участника чемпионата мира. И победила со счетом 4:0. В понедельник команда Александра Савинцева транзитом через Франкфурт отправилась в Порту, чтобы заблаговременно разместиться в фешенебельном отеле с видом на Атлантический океан и заодно пообщаться со звездами мирового футзала, а также успеть приспособиться к местной площадке.
Завоевывать путевку на «мир» призваны 14 игроков.
Вратари: Владимир Стремилов (БЧ, Гомель), Андрей Чурилин (Витэн, Орша). Полевые игроки: Владимир Жигалко, Павел Раговик, Олег Горбенко, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все — Столица, Минск), Антон Матвеенко, Владислав Селюк (оба — ВРЗ, Гомель), Артем Козел, Антон Гусаков, Юрий Рабыко (все — Витэн), Василий Жариков, Денис Колб (оба — БЧ).
Отдельной строкой отметим любопытный факт. Впервые за всю историю сборной, которая насчитывает без малого три десятка лет, во главе тренерского штаба — исключительно ребята из плеяды поигравших на высоком уровне как в главной команде, так и в клубах. Приведем статистику выступления наших тренеров за «националку»: Александр Савинцев — 101 игра, 24 гола, Александр Черник — 106 игр, 39 голов, Павел Швайба — 35 игр.
Добавим, что сборная Беларуси прежде четырежды была в шаге от чемпионата мира, но в
Александр Савинцев подвел итоги подготовки к элитному раунду.
Объем работы, который планировали на сборах в Ратомке, выполнили. Удачно сыграли спарринг со сборной Литвы. В Португалии, благодаря федерации, получили несколько лишних дней для адаптации — в нашей ситуации это очень важный фактор. Мы понимаем, в какую группу нас забросила судьба — чемпионы Европы,
Расписание матчей группы «А». 30.01. Италия — Финляндия. 20.30. Португалия — Беларусь. 23.30. 31.01. Беларусь — Италия. 20.30. Португалия — Финляндия. 23.30. 2.02. Финляндия — Беларусь. 17.00. Италия — Португалия. 20.00.
Время матчей — белорусское.
Александр Кананович