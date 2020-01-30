В Чехию — за победой. В сборной Казахстана рассказали о плане выхода на ЧМ-2020 по футзалу

Национальная команда проводит заключительный сбор в Нур-Султане. Наставник сборной признался, что погода внесла коррективы в тренировочный процесс, но задачи перед командой никто не снимает.
— Конечно, в первые дни нам пришлось поменять свои планы из-за погодных условий. Мы не могли прилететь сюда. Но это не должно быть причиной, что было что-то плохо. Нет, мы догоняли. Что-то изменили, добавили в других тренировках. Поэтому никаких проблем. Все футболисты живы и здоровы.
— На сбор вызваны 16 игроков, но в Чехию поедут 14. Вы определились, кто поедет?
— Мы уже определились. Но будет нечестно, если они об этом узнают через прессу. Они должны узнать об этом от меня. Для двух футболистов заканчивается этот сбор, но у них большое будущее в сборной. Но это они должны услышать от меня.
— Поделитесь задачами на турнир. И расскажите о соперниках по группе.
— Казахстан занимает четвертое место в рейтинге Европы, и седьмое в мире. Играя такие турниры, у нас не может быть другой задачи, кроме первого места. Соперники все сильные, но наша задача — быть первыми. Каждый может занимать первое место, но мы будем действовать по ситуации.
Первый соперник — Румыния. Мы их знаем. Мы имеем большое количество информации о них. Словения — команда мощная и мастеровитая. Есть игроки, которые много играли на международной арене. Чехия — еще один традиционный участник больших турниров. У них будет поддержка домашних трибун. Я думаю, что любой команде добавляются силы, если она играет дома. Группа нелегкая. Все четыре группы, которые есть, они все нелегкие.
— Есть ли в сборной новые комбинации, помимо подключений вратаря Игиты?
— Я думаю, новое в нашей сборной — это игра новичков. Это молодые ребята, которые были и раньше в сборной, но не играли главные роли. Как Оразов или Турсагулов. Есть новые ребята, которые покажут свой уровень. Это Акбаликов и Валиуллин. Игра Игиты — это символ сборной Казахстана, и это еще будет. Но новые ребята, они играют в современный футзал. Появились у нас футболисты, которые умеют играть без подключений Игиты. Сборная стала сильнее в этом плане. Что касается комбинаций, то мы делаем выводы из действий соперников.
Ранее был объявлен список национальной команды — лидером команды должен стать опытный Динмухамед Сулейменов. Капитан команды признался, что сборная тренировалась по чешскому времени.
«По приезде наш главный тренер сказал, что нужно перестраиваться. Это связано и с тренировками, и с питанием. Подстраиваемся под график, который будет в Чехии, — заметил Сулейменов и прокомментировал свое будущее в главной команде страны. — Дай Бог, если мы выполним задачу. Я бы хотел отдать все силы и поиграть на чемпионате мира. Я завершаю карьеру за сборную.».
Рассказал о своем состоянии здоровья голкипер команды Игита, который был травмирован.
«Была серьезная травма, которой у меня не было в карьере. У меня была долгая пауза, и я не совсем готов физически. Но желания будет много, и я буду им все компенсировать. Я на сто процентов готовлюсь помогать сборной. Я помогал команде даже тогда, когда не мог ходить. Толкал ребят, кричал и поддерживал. Это наш хлеб. Хочу помочь Казахстану сыграть на чемпионате мира. Это наша цель», — подытожил голкипер Игита.
Добавим, первые два матча элитного раунда покажет только YouTube-канал КФФ по причине позднего начала встреч. Матч с Чехией будет показан на телеканал Qazsport в прямом эфире.
Напомним, сборная Казахстана сыграет в группе D элитного раунда в чешском Брно — соперниками станут сборные Румынии (2 февраля), Словении (3 февраля) и Чехии (5 февраля). Победитель квартета получит путевку в финальный раунд, а обладатель второго места сыграет в стыковых встречах.