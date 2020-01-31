Белорусы уступили португальцам в квалификации ЧМ по мини-футболу
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
В первом матче группы А в португальском
Сегодня во второй игровой день подопечные Александра Савинцева сыграют с итальянской сборной, а 2 февраля завершат соревнования матчем с командой Финляндии.
В хорватском Осиеке состоялись матчи второго тура в квартете С. Сборная Азербайджана одержала волевую викторию над россиянами со счетом 4:3, а хорваты обыграли словаков — 3:2. Положение команд после двух игровых дней: Хорватия — 6 очков, Азербайджан — 3, Россия — 3, Словакия — 0.
Составы остальных групп элитного раунда:
В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.
D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.
Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.
Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.