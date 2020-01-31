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10:48 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы уступили португальцам в квалификации ЧМ по мини-футболу

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла португальцам 1:2 на старте элитного раунда квалификации чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче группы А в португальском Повоа-де-Варзим с хозяевами турнира белорусы вышли вперед в самом конце первого тайма после точного удара Павла Раговика. Однако во второй половине встречи португальцы, которые являются действующими чемпионами Европы, сумели отличиться дважды и добились победы. В другом поединке первого тура сборная Италии не смогла одолеть финнов, сыграв вничью — 2:2. В этой игре итальянцы не забили два пенальти.

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Сегодня во второй игровой день подопечные Александра Савинцева сыграют с итальянской сборной, а 2 февраля завершат соревнования матчем с командой Финляндии.

В хорватском Осиеке состоялись матчи второго тура в квартете С. Сборная Азербайджана одержала волевую викторию над россиянами со счетом 4:3, а хорваты обыграли словаков — 3:2. Положение команд после двух игровых дней: Хорватия — 6 очков, Азербайджан — 3, Россия — 3, Словакия — 0.

Составы остальных групп элитного раунда:

В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.

D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

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