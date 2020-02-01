Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла итальянцам и потеряла шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2020

Сегодня в матче второго тура группы А белорусы уступили команде Италии со счетом 3:5. На 6-й минуте игры Джулио Де Оливейра вывел итальянцев вперед, через 3 минуты Мурило Ферейра забил второй мяч в белорусские ворота, однако через минуту Василий Жариков сократил разрыв до минимума.

Белорусы бросились сравнивать счет, но соперники успешно оборонялись и до перерыва Джулио Де Оливейра и Виктор Мелло сумели еще дважды празить ворота Владимира Стремилова.

Вскоре после возобновления игры Владислав Селюк забил второй мяч, затем вновь отличился Мурило Ферейра, а за 3 секунды до финальной сирены Владимир Жигалко установил окончательный счет — 5:3 в пользу Италии.

После этого поражения белорусы потеряли шансы пробиться в финальную часть мирового первенства. На старте турнира подопечные Александра Савинцева уступили хозяевам турнира португальцам (1:2), а 2 февраля завершат состязания встречей с командой Финляндии. В первом туре финны сыграли вничью с итальянцами (2:2), а сегодня встретятся с командой Португалии.

Белорусы уступили португальцам в квалификации ЧМ по мини-футболуВ первом матче группы А в португальском Повоа-де-Варзим с хозяевами турнира белорусы вышли вперед в самом конце первого тайма после точного удара Павла Раговика.

Турнирное положение:

Италия — 4 очка (2 матча), Португалия — 3 (1), Финляндия — 1 (1), Беларусь — 0 (2).

В хорватском Осиеке, где соревнуются команды квартета С, уже прошли встречи двух туров. Положение команд: Хорватия — 6 очков, Азербайджан — 3, Россия — 3, Словакия — 0. В субботу состоятся заключительные матчи: Словакия — Азербайджан, Хорватия — Россия.

Составы остальных групп элитного раунда:

В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.

D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.