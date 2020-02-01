Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла итальянцам и потеряла шансы пробиться в финальную часть ЧМ-2020
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
Сегодня в матче второго тура группы А белорусы уступили команде Италии со счетом 3:5. На 6-й минуте игры Джулио Де Оливейра вывел итальянцев вперед, через 3 минуты Мурило Ферейра забил второй мяч в белорусские ворота, однако через минуту Василий Жариков сократил разрыв до минимума.
Белорусы бросились сравнивать счет, но соперники успешно оборонялись и до перерыва Джулио Де Оливейра и Виктор Мелло сумели еще дважды празить ворота Владимира Стремилова.
Вскоре после возобновления игры Владислав Селюк забил второй мяч, затем вновь отличился Мурило Ферейра, а за 3 секунды до финальной сирены Владимир Жигалко установил окончательный счет — 5:3 в пользу Италии.
После этого поражения белорусы потеряли шансы пробиться в финальную часть мирового первенства. На старте турнира подопечные Александра Савинцева уступили хозяевам турнира португальцам (1:2), а 2 февраля завершат состязания встречей с командой Финляндии. В первом туре финны сыграли вничью с итальянцами (2:2), а сегодня встретятся с командой Португалии.
Белорусы уступили португальцам в квалификации ЧМ по
Турнирное положение:
Италия — 4 очка (2 матча), Португалия — 3 (1), Финляндия — 1 (1), Беларусь — 0 (2).
В хорватском Осиеке, где соревнуются команды квартета С, уже прошли встречи двух туров. Положение команд: Хорватия — 6 очков, Азербайджан — 3, Россия — 3, Словакия — 0. В субботу состоятся заключительные матчи: Словакия — Азербайджан, Хорватия — Россия.
Составы остальных групп элитного раунда:
В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.
D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.
Победители четырех групп элитного раунда получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.
Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.