Алиев: Сборная России вышла на ЧМ по мини-футболу благодаря опыту тренеров и игре лидеров
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по
Сборная России в субботу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. После трех туров россияне с 6 очками заняли первое место в таблице группы С и напрямую вышли на чемпионат мира.
«Несмотря на все сложности, которые коснулись нас на этапе
В стартовой встрече турнира российские футболисты обыграли словаков (7:1), после чего уступили команде Азербайджана (3:4). «В третьей игре сказался опыт тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем и хорошая игра лидеров, все это позволило нам переиграть сборную Хорватии у нее дома при полых трибунах. Радует, что наша команда умеет собраться в нужный момент и не допустить осечки, непопадание на чемпионат мира было бы большой трагедией для нас.
«У нас сейчас проходит смена поколений. Есть ряд игроков, которые уже прошли большой путь и завоевали награды, и есть игроки, которые только начинают свой путь в сборной. Этот дисбаланс опыта и его отсутствия играет довольно злую шутку», — добавил глава АМФР.
Чемпионат мира 2020 года пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.