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12:49 (мск), источник: ТАСС

Алиев: Сборная России вышла на ЧМ по мини-футболу благодаря опыту тренеров и игре лидеров

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу сумела квалифицироваться на чемпионат мира благодаря опыту тренерского штаба и хорошей игре лидеров команды. Об этом ТАСС в воскресенье заявил глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в субботу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира. После трех туров россияне с 6 очками заняли первое место в таблице группы С и напрямую вышли на чемпионат мира.

«Несмотря на все сложности, которые коснулись нас на этапе учебно-тренировочного сбора — семь человек попали под вирус гриппа и выбыли на четыре дня из подготовки, успеха удалось добиться за счет того, что у сборной России есть опыт и авторитет. Процесс восстановления у них лег на первые две игры, в неудачном матче со сборной Азербайджана состояние здоровья футболистов не позволяло им играть полноценно», — отметил Алиев.

В стартовой встрече турнира российские футболисты обыграли словаков (7:1), после чего уступили команде Азербайджана (3:4). «В третьей игре сказался опыт тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем и хорошая игра лидеров, все это позволило нам переиграть сборную Хорватии у нее дома при полых трибунах. Радует, что наша команда умеет собраться в нужный момент и не допустить осечки, непопадание на чемпионат мира было бы большой трагедией для нас. Мини-футбол такая игра, где можно перейти на игру в шесть-семь человек, тренерский штаб и воспользовался этим техническим приемом, а наши лидеры Лима и Робиньо в самый тяжелый момент проявили себя просто великолепно», — подчеркнул Алиев.

«У нас сейчас проходит смена поколений. Есть ряд игроков, которые уже прошли большой путь и завоевали награды, и есть игроки, которые только начинают свой путь в сборной. Этот дисбаланс опыта и его отсутствия играет довольно злую шутку», — добавил глава АМФР.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

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