Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Эйбар
Бетис
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леганес
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетик
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
20:00
Падерборн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Лечче
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Леванте
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
13:27 (мск), источник: ТАСС

Глава АМФР: Перед сборной РФ по мини-футболу будет поставлена задача выиграть медали ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) поставит перед национальной сборной задачу завоевать медали чемпионата мира 2020 года. Об этом ТАСС рассказал глава АМФР Эмиль Алиев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России в субботу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и напрямую вышла на чемпионат мира. В отборочной группе россияне также победили словаков (7:1) и уступили команде Азербайджана (3:4).

«Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить пять игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке», — отметил Алиев.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. Чемпионат мира проходит раз в четыре года. На предыдущем турнире сборная России стала серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали. Также россияне являются чемпионами Европы (1999), пятикратными серебряными (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратными бронзовыми (2001, 2007, 2018) призерами.

 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Вирусы, деньги, политика. Как Россия спасала международные соревнования
«Тренер в него влюблен»: как Смолов дебютировал в Испании
Зидан обошел Моуринью по количеству побед среди тренеров «Реала»
Защитник «Ливерпуля» близок к переходу в «Ювентус»
Ассистент Клоппа в «Динамо» — интересно, но странно
Фанаты «Нью-Джерси» ругают Гусева, называя «мусором»
Лэмпард потребовал у боссов «Челси» купить вратаря
Футболист «Локомотива» избежал перелома ноги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь