Глава АМФР: Перед сборной РФ по мини-футболу будет поставлена задача выиграть медали ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Сборная России в субботу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и напрямую вышла на чемпионат мира. В отборочной группе россияне также победили словаков (7:1) и уступили команде Азербайджана (3:4).

«Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить пять игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке», — отметил Алиев.