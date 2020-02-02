Преодолев трудности. Сборная России по мини-футболу без ведущих игроков вышла на ЧМ
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по
Российская команда начала отбор на мировое первенство в октябре прошлого года. Тогда в основном раунде квалификации россияне переиграли команды Боснии и Герцеговины (4:2), Швеции (7:3) и сыграли вничью с хорватами (2:2).
В элитном раунде квалификации 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель каждого из квартетов получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, разыгрывают между собой две оставшиеся путевки в
Сборная России перед началом элитного раунда квалификации
Помогли сборной России и словаки, которые ранее сыграли вничью с командой Азербайджана (3:3). В случае победы азербайджанцев три сборные (России, Азербайджана и Хорватии) имели бы по шесть очков и по лучшей разнице мячей в личных встречах между командами первое место досталось бы хорватам, а россиянам пришлось бы пробиваться на мировое первенство через игры
Глава АМФР также отметил хорошую игру лидеров команды натурализованных бразильцев Эдера Лимы, Ромуло и Робиньо в решающей встрече. Лима забил два мяча, а Ромуло стал автором победного гола. Еще один мяч хорватский футболист забил в собственные ворота.
«Мини-футбол такая игра, где можно перейти на игру в
Главный тренер сборной России в беседе с ТАСС отметил характер и бойцовские качества своих футболистов. «После того матча, в котором мы проиграли, мы нашли в себе силы переломить ситуацию и отобрались на чемпионат мира. У нас была очень сложная ситуация, очень много было травмированных, много проблем по ходу подготовки. Я благодарен нашим спортсменам, которые в трудной ситуации проявили себя настоящей командой и боролись до конца», — подчеркнул Скорович.
Сборная России стала третьей командой, отобравшейся в финальную стадию чемпионата мира после хозяев турнира литовцев и команды Соломоновых островов, которая выиграла отборочный турнир в зоне «Океания». Всего в турнире примут участие 24 команды, которые будут разбиты на шесть групп. По две лучшие команды квартета, а также четыре сборные с лучшими показателями из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В Литве сыграют семь команд из Европы, пять из Азии, по четыре из Южной и Северной Америки, три из Африки и одна (сборная Соломоновых островов) из Океании.
Матчи
«Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир
На прошлом чемпионате мира команда Скоровича показала лучший результат в истории, завоевав серебряные медали. В финале турнира в Колумбии российские футболисты уступили аргентинцам со счетом 4:5.
В 1996 году сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира, еще дважды (2000, 2008) россияне занимали четвертое место. Также российские футболисты являются чемпионами Европы (1999), пятикратными серебряными (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратными бронзовыми (2001, 2007, 2018) призерами континентального первенства.
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