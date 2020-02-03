Сборная Казахстана по футзалу стартовала с поражения в элитном раунде отбора на ЧМ-2020
Сборная Казахстана по футзалу проиграла Румынии в стартовом матче элитного раунда отборочного цикла чемпионата мира-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу проиграла Румынии в стартовом матче элитного раунда отборочного цикла чемпионата мира-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в чешском Брно завершилась со счетом 1:3. Румыны вышли вперед на второй минуте после гола своего капитана Думитру Стойки, на 33-й Савио наказал голкипера казахстанцев Игиту за потерю в центре площадки, а на 34-й вратарь Тони Тоница забил, когда у соперника было пятеро полевых игроков. На это Казахстан смог ответить лишь мячом Игиты на 39-й минуте.
В другом матче группы D сборная Чехии победила Словению — 3:1. В следующей игре Казахстан в ночь с 3 на 4 февраля в 02:00 по времени
Напомним, что в основном раунде в октябре 2019 года Казахстан занял первое место в группе, одержав победы над Албанией (4:0), Голландией (5:0) и Румынией (4:2).
ЧМ-2020 с участием 24 сборных пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. На турнире Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят четыре сборные, а Океания — одну.
Сборная Казахстана дважды играла на ЧМ. В 2000 году команда не вышла из группы, а в 2016-м в 1/8 финала проиграла чемпионам Европы из Испании.