Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла финнам в квалификации чемпионата мира
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по
В матче 3-го тура группы А белорусы уступили команде Финляндии со счетом 2:4, заняв последнее место. До этого подопечные Александра Савинцева проиграли португальцам (1:2) и итальянцам (3:5).
Итоговое положение: Португалия — 7 очков, Финляндия — 5, Италия — 4, Беларусь — 0.
В хорватском Осиеке завершился турнир команд квартета С: Россия — 6, Хорватия — 6, Азербайджан — 4, Словакия — 1.
Составы остальных групп элитного раунда:
В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.
D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.
Победители четырех групп элитного раунда получают прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.
Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.