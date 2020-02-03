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11:10 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла финнам в квалификации чемпионата мира

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела 3 поражения в элитном раунде квалификации чемпионата мира в португальском Повоа-де-Варзим, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 3-го тура группы А белорусы уступили команде Финляндии со счетом 2:4, заняв последнее место. До этого подопечные Александра Савинцева проиграли португальцам (1:2) и итальянцам (3:5).

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Итоговое положение: Португалия — 7 очков, Финляндия — 5, Италия — 4, Беларусь — 0.

В хорватском Осиеке завершился турнир команд квартета С: Россия — 6, Хорватия — 6, Азербайджан — 4, Словакия — 1.

Составы остальных групп элитного раунда:

В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.

D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получают прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.

Финальная часть мирового первенства с участием 24 лучших команд планеты пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

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