Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла финнам в квалификации чемпионата мира

В матче 3-го тура группы А белорусы уступили команде Финляндии со счетом 2:4, заняв последнее место. До этого подопечные Александра Савинцева проиграли португальцам (1:2) и итальянцам (3:5).

Итоговое положение: Португалия — 7 очков, Финляндия — 5, Италия — 4, Беларусь — 0.

В хорватском Осиеке завершился турнир команд квартета С: Россия — 6, Хорватия — 6, Азербайджан — 4, Словакия — 1.

Составы остальных групп элитного раунда:

В — Сербия (хозяин турнира), Испания, Украина, Франция;.

D — Чехия (хозяин турнира), Словения, Румыния, Казахстан.

Победители четырех групп элитного раунда получают прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, проведут в апреле стыковые поединки за два оставшихся пропуска.