Путин предоставил гражданство РФ игроку мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо

Источник: Reuters

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 г. в Бразилии», — говорится в указе, подписанном президентом РФ.

Форвард выступает за КПРФ с 2015 года, куда он перешел из «Мытищ». До этого на родине он играл за клубы «Интелли» и «Флуминенсе». В прошлом сезоне в составе КПРФ нападающий стал серебряным призером Суперлиги, в финальной серии до трех побед команда Паулиньо уступила «Тюмени» со счетом 1−3.

В настоящее время в составе сборной России выступают три бразильца, получивших российское гражданство — Эдер Лима, Ромуло и Робиньо. Все трое принимали участие в матчах элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября. В матчах против команд Словакии (7:1), Азербайджана (3:4) и Хорватии (4:3) натурализованные игроки забили семь из 14 мячей российской сборной.