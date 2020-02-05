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11:34 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Глеб проведет жеребьевку «Финала четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном олимпийском комитете Беларуси сегодня состоится официальная церемония жеребьевки решающего этапа Лиги чемпионов по мини-футболу — «Финала четырех», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Жеребьевку проведет известный белорусский футболист Александр Глеб, выступавший за борисовский БАТЭ, лондонский «Арсенал», «Барселону» и другие именитые клубы. В конце апреля на площадке «Минск-Арены» сыграют два клуба из России: московский КПРФ и «Тюмень», а также два представителя Испании — «Барселона» и «Мурсия». Полуфинальные матчи пройдут 24 апреля, встреча за 3-е место и решающий поединок за главный трофей Лиги чемпионов состоятся 26 апреля. В прошлом сезоне победителем этого турнира стал португальский «Спортинг» из Лиссабона, обыгравший в финале казахстанский «Кайрат» из Алматы, третье место заняла «Барселона».

Минск стал первым городом в истории, который принимает 3 подряд этапа Лиги чемпионов по мини-футболу. В прошлом году на площадке дворца спорта «Уручье» успешно прошли групповые этапы основного и элитного раундов с участием минской «Столицы». Эти турниры получили высокую оценку УЕФА, после чего белорусской столице было предоставлено право стать хозяином решающей стадии «Финала четырех». Нынешний «Финал четырех» впервые пройдет не в стране одного из его участников.

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