Александр Глеб проведет жеребьевку «Финала четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу

Жеребьевку проведет известный белорусский футболист Александр Глеб, выступавший за борисовский БАТЭ, лондонский «Арсенал», «Барселону» и другие именитые клубы. В конце апреля на площадке «Минск-Арены» сыграют два клуба из России: московский КПРФ и «Тюмень», а также два представителя Испании — «Барселона» и «Мурсия». Полуфинальные матчи пройдут 24 апреля, встреча за 3-е место и решающий поединок за главный трофей Лиги чемпионов состоятся 26 апреля. В прошлом сезоне победителем этого турнира стал португальский «Спортинг» из Лиссабона, обыгравший в финале казахстанский «Кайрат» из Алматы, третье место заняла «Барселона».