Сборная Казахстана по футзалу разгромила Чехию и вышла на чемпионат мира-2020

Игра заключительного, третьего, тура группы D прошла в чешском Брно и завершилась со счетом 5:2.

Сборную Казахстана в этом матче устраивала только победа. И команде Пауло Рикарда Кака удалось выдать мощный старт — в воротах Чехии побывало три мяча. Счет на третьей минуте открыл Дуглас, который на четвертой уже оформил дубль, а автором третьего гола через 12 секунд стал Тайнан.

Во втором тайме команды дважды обменялись голами. На 24-й минуте хет-трик оформил Дуглас, который, что интересно, долгое время выступал в Чехии и мог играть за местную сборную. Хозяева ответили голом Михала Голы на 36-й минуте, но на 38-й дубль сделал Тайнан, а окончательный счет на 60-й установил Иржи Вокоун.

В элитном раунде Казахстан стартовал с поражения от Румынии после 83 ударов по воротам — 1:3, а затем победил Словению — 4:3.

C шестью очками сборная Казахстана заняла первое место в группе, опередив Чехию, которая отправляется в стыковые матчи с Хорватией, за счет победы в личной встрече. У Румынии — четыре балла, а у Словении — один.

Напомним, что в основном раунде отборочного цикла в октябре 2019 года Казахстан занял первое место в группе, одержав победы над Албанией (4:0), Голландией (5:0) и Румынией (4:2).

ЧМ-2020 с участием 24 сборных пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. На турнире Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят по четыре сборные, а Океания — одну.