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23:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глеб: Вот в «пляжку» бы пошел, а мини-футбол травматичен

МИНСК, 5 фев — РИА Новости, Денис Косинов. Бывший футболист сборной Белоруссии, а также «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб, комментируя итоги прошедшей в Минске жеребьевки «Финала четырех» Лиги чемпионов по мини-футболу, заявил РИА Новости, что не хотел бы попробовать себя в этой игре.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Финал четырех» пройдет в Минске с 24 по 26 апреля. В полуфиналах турнира встретятся «КПРФ» — «Барселона» (Испания) и «Эль Посо» (Испания) — «Тюмень».

«Мы когда-то смотрели мини-футбол и, видя, что они творят, задавались вопросом, а что они с нами бы делали, если б играли в большой футбол? Вот в “пляжку” я бы пошел. Мини-футбол травматичен, после большого футбола переходить в мини-футбол тяжеловато для спины, для суставов. Да и возраст уже не тот. Для “пляжки” возраст нормальный. Так что буду просто наслаждаться с трибуны “Финалом четырех” мини-футбольной Лиги чемпионов», — сказал Глеб.

Минский клуб «Столица» не смог пробиться в решающую стадию турнира.

«Я бы не сказал, что непопадание “Столицы” в финал четырех — это боль. Мы в любом случае пока на другом уровне находимся. В “Барселоне” уже очень много лет собираются большие таланты, и финансирование там другое. “Столица” делает свои маленькие шажочки вперед, я надеюсь, что они руки не опустят и будут двигаться вперед. В “Финале четырех” не буду болеть ни за “Барселону”, ни против нее. Будут болеть за красивый футбол», — заявил собеседник агентства.

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