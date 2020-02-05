Глеб: Вот в «пляжку» бы пошел, а мини-футбол травматичен

Источник: Спорт РИА Новости

«Финал четырех» пройдет в Минске с 24 по 26 апреля. В полуфиналах турнира встретятся «КПРФ» — «Барселона» (Испания) и «Эль Посо» (Испания) — «Тюмень».

«Мы когда-то смотрели мини-футбол и, видя, что они творят, задавались вопросом, а что они с нами бы делали, если б играли в большой футбол? Вот в “пляжку” я бы пошел. Мини-футбол травматичен, после большого футбола переходить в мини-футбол тяжеловато для спины, для суставов. Да и возраст уже не тот. Для “пляжки” возраст нормальный. Так что буду просто наслаждаться с трибуны “Финалом четырех” мини-футбольной Лиги чемпионов», — сказал Глеб.

Минский клуб «Столица» не смог пробиться в решающую стадию турнира.