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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» подписал бразильского форварда

АФК «Кайрат» подписал контракт бразильским нападающим Аллексом, сообщается на сайте футзального клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.

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25-летний форвард прибыл из бразильского клуба «Таубате Футзал».

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Он уже находится в расположении клуба и готовится к матчам чемпионата Казахстана по футзалу против «Атырау».

— Для меня большая честь защищать цвета такого клуба как «Кайрат»! Главный тренер Кака связался со мной через агента. Все произошло очень быстро. Я до сих пор в какой-тио степени не могу поверить в то, что происходит, — сказал Аллекс.

— Какие персональные задачи ты ставишь перед собой на конец текущего сезона?

— Я бы не стал разделять. Для меня задачи команды стоят на первом месте. От выполнения задач клуба зависит мое будущее здесь. Я хочу быть максимально полезным команде и помочь завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.

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