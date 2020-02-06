Футзальный «Кайрат» подписал бразильского форварда
АФК «Кайрат» подписал контракт бразильским нападающим Аллексом, сообщается на сайте футзального клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.
АФК «Кайрат» подписал контракт бразильским нападающим Аллексом, сообщается на сайте футзального клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.
25-летний форвард прибыл из бразильского клуба «Таубате Футзал».
Он уже находится в расположении клуба и готовится к матчам чемпионата Казахстана по футзалу против «Атырау».
— Для меня большая честь защищать цвета такого клуба как «Кайрат»! Главный тренер Кака связался со мной через агента. Все произошло очень быстро. Я до сих пор в
— Какие персональные задачи ты ставишь перед собой на конец текущего сезона?
— Я бы не стал разделять. Для меня задачи команды стоят на первом месте. От выполнения задач клуба зависит мое будущее здесь. Я хочу быть максимально полезным команде и помочь завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.