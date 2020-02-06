Футзальный «Кайрат» подписал бразильского форварда

25-летний форвард прибыл из бразильского клуба «Таубате Футзал».

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Он уже находится в расположении клуба и готовится к матчам чемпионата Казахстана по футзалу против «Атырау».

— Для меня большая честь защищать цвета такого клуба как «Кайрат»! Главный тренер Кака связался со мной через агента. Все произошло очень быстро. Я до сих пор в какой-тио степени не могу поверить в то, что происходит, — сказал Аллекс.

— Какие персональные задачи ты ставишь перед собой на конец текущего сезона?