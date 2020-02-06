От катастрофы до хэппи-энда. Как сборная Казахстана пробивалась на чемпионат мира по футзалу

В играх против Румынии и Словении болельщики сборной Казахстана могли израсходовать весь запас валидола. Давненько мы не выглядели настолько противоречиво на фоне средних европейских команд. Да, с Румынией случилась аномальная история, когда из 83 ударов по воротам случился лишь один гол, да и тот, усилиями вратаря Игиты. Но важнейший матч со Словенией едва не похоронил шансы сборной Казахстана на дальнейшую борьбу.
В итоге самым логичным если брать результат и целостность игры стал матч с Чехией. Команда Кака наконец реализовала свой потенциал и практически идеально выполнила план на игру.
Сложно объяснить с чем связан такой дисбаланс, возможно, уровень европейских команд действительно вырос, поскольку в ходе нынешней квалификации состоялось сразу несколько сенсаций. Возможно, что большинству игроков сборной не хватает тонуса, например кайратовцы не играли матчи повышенной сложности с момента вылета из Лиги чемпионов, да и в чемпионате последний матч они провели 12 января.
Из плеяды игроков 22−27 лет наиболее ярко и стабильно выступает Даурен Турсагулов. Его харизму, уверенность в себе и потенциал отметил в том числе Амиржан Муканов. Турсагулов стремительно прогрессирует с момента возвращения в «Кайрат». Казахстанский форвард стал одним из основных в клубе и превратился в едва ли не лучшего и самого эффективного игрока на позиции «столба». Именно Даурен забил важнейший гол словенцам и подарил сборной шанс на первое место.
Альберт Акбакликов, Биржан Оразов, Азат Валиуллин пока игроки ротации, но каждый из них также может стать новым лицом сборной.
Не зря мы говорим о более молодых игроках, ведь те фигуры, которые формировали современную (и пожалуй, главную) историю успехов сборной, могут завершить карьеру в ближайшие годы. Точно уйдет после мундиаля в Литве бессменный капитан Динмухамбет Сулейменов. Высока вероятность, что грядущий ЧМ станет последним также для Дугласа, Лео, Чингиза Есенаманова и Даурена Нургожина. Они вполне могут отыграть следующий цикл и поехать на Евро, но в отношении ЧМ все не так однозначно, учитывая, что каждый из них либо на пороге 30-летия, либо уже преодолел эту возрастную отметку.
Напомним, ЧМ-2020 с участием 24 сборных пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. На турнире Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят по четыре сборные, а Океания — одну.
Для Казахстана предстоящий ЧМ станет третьим в истории. В 2000 году команда не вышла из группы, а в 2016-м в 1/8 финала проиграла чемпионам Европы из Испании.