От катастрофы до хэппи-энда. Как сборная Казахстана пробивалась на чемпионат мира по футзалу

Американские горки

В играх против Румынии и Словении болельщики сборной Казахстана могли израсходовать весь запас валидола. Давненько мы не выглядели настолько противоречиво на фоне средних европейских команд. Да, с Румынией случилась аномальная история, когда из 83 ударов по воротам случился лишь один гол, да и тот, усилиями вратаря Игиты. Но важнейший матч со Словенией едва не похоронил шансы сборной Казахстана на дальнейшую борьбу.

В итоге самым логичным если брать результат и целостность игры стал матч с Чехией. Команда Кака наконец реализовала свой потенциал и практически идеально выполнила план на игру.

Сложно объяснить с чем связан такой дисбаланс, возможно, уровень европейских команд действительно вырос, поскольку в ходе нынешней квалификации состоялось сразу несколько сенсаций. Возможно, что большинству игроков сборной не хватает тонуса, например кайратовцы не играли матчи повышенной сложности с момента вылета из Лиги чемпионов, да и в чемпионате последний матч они провели 12 января.

Читайте также Сборная Казахстана по футзалу разгромила Чехию и вышла на чемпионат мира-2020

Растет ли новое поколение?

Из плеяды игроков 22−27 лет наиболее ярко и стабильно выступает Даурен Турсагулов. Его харизму, уверенность в себе и потенциал отметил в том числе Амиржан Муканов. Турсагулов стремительно прогрессирует с момента возвращения в «Кайрат». Казахстанский форвард стал одним из основных в клубе и превратился в едва ли не лучшего и самого эффективного игрока на позиции «столба». Именно Даурен забил важнейший гол словенцам и подарил сборной шанс на первое место.

Альберт Акбакликов, Биржан Оразов, Азат Валиуллин пока игроки ротации, но каждый из них также может стать новым лицом сборной.

ЧМ станет последним для нынешних лидеров

Не зря мы говорим о более молодых игроках, ведь те фигуры, которые формировали современную (и пожалуй, главную) историю успехов сборной, могут завершить карьеру в ближайшие годы. Точно уйдет после мундиаля в Литве бессменный капитан Динмухамбет Сулейменов. Высока вероятность, что грядущий ЧМ станет последним также для Дугласа, Лео, Чингиза Есенаманова и Даурена Нургожина. Они вполне могут отыграть следующий цикл и поехать на Евро, но в отношении ЧМ все не так однозначно, учитывая, что каждый из них либо на пороге 30-летия, либо уже преодолел эту возрастную отметку.

Напомним, ЧМ-2020 с участием 24 сборных пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. На турнире Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят по четыре сборные, а Океания — одну.