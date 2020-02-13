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15:04 (мск), источник: БЕЛТА

Половина билетов на минский финал Лиги чемпионов по мини-футболу раскуплена менее чем за неделю

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из поступивших в продажу билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу сезона 2019/20 реализовано 50%, сообщили БЕЛТА в медиа-службе Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

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В Минск на матчи предстоящего в апреле турнира приедут болельщики из стран Европы, Азии и США. Представители Беларуси и России выделяются наибольшей активностью как в приобретении абонементов, так и при покупке билетов на отдельные дни. Интерес к минскому финалу четырех проявляют жители Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индонезии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины, Швеции и Эстонии. Билеты поступили в продажу 6 февраля.

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Согласно международным нормам проведения соревнований, часть квитков зарезервирована для представителей команд-участниц и нужд УЕФА.

Из-за повышенного спроса билеты, дающие право посещения всех матчей, будут реализовываться до 18.00 14 февраля.

Минск стал первым городом в истории, который принимает три подряд этапа Лиги чемпионов по мини-футболу. В прошлом году на площадке дворца спорта «Уручье» успешно прошли групповые этапы основного и элитного раундов с участием минской «Столицы». Эти турниры получили высокую оценку УЕФА, после чего белорусской столице было предоставлено право проведения решающей стадии «Финала четырех». Нынешний «Финал четырех» впервые пройдет не в стране одного из его участников.

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