Половина билетов на минский финал Лиги чемпионов по мини-футболу раскуплена менее чем за неделю
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из поступивших в продажу билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА по
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из поступивших в продажу билетов на финал Лиги чемпионов УЕФА по
В Минск на матчи предстоящего в апреле турнира приедут болельщики из стран Европы, Азии и США. Представители Беларуси и России выделяются наибольшей активностью как в приобретении абонементов, так и при покупке билетов на отдельные дни. Интерес к минскому финалу четырех проявляют жители Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индонезии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины, Швеции и Эстонии. Билеты поступили в продажу 6 февраля.
Согласно международным нормам проведения соревнований, часть квитков зарезервирована для представителей
Минск стал первым городом в истории, который принимает три подряд этапа Лиги чемпионов по