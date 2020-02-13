«Недавно дочка удивила фразой: “Где-где? В Караганде!”» Игита — о жизни в Казахстане, выходе на ЧМ и вегетарианстве
Лучший вратарь мира посетил редакцию Vesti.kz.
Лучший вратарь мира посетил редакцию Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу в третий раз в своей раз в своей истории пробилась на чемпионат мира, а одним из героев этой команды стал капитан АФК «Кайрат» Игита. Вернувшись в Алматы, знаменитый вратарь посетил редакцию Vesti.kz и рассказал, что он будет испытывать, если сыграет с Бразилией на чемпионате мира, почему его трансфер из «Кайрата» маловероятен и ради чего решил стать вегетарианцем.
— Игита, расскажите о своих эмоциях после выхода на чемпионат мира: насколько вы довольны игрой команды?
— Настроение — супер, потому что мы выполнили задачу. ЧМ — это уникальный турнир, проходит лишь раз в четыре года, самое трудное соревнование в футзале. Мы очень рады, но дальше будем продолжать работать, чтобы порадовать болельщиков.
— Если говорить о квалификации на ЧМ-2020, первая игра с Румынией получилась аномальной, почти 90 ударов по воротам с вашей стороны, но итоговое поражение. Что творилось в раздевалке после той игры?
— Мы старались, пытались забить. Были случаи, когда наша команда, будучи фаворитом, проигрывала, но таких матчей, как с Румынией, я не вспомню. После игры было грустно, никто из ребят ничего не говорил, просто никто не верил, что мы проиграли. Чуть позже мы пообщались, с тренером в том числе, пришли к тому, что надо забыть про этот день и готовиться к Словении, потому что шансы оставались.
— Но со Словенией тоже потратили много нервов. Результат был обеспечен лишь на последних минутах, вы не думали, что команда близка к катастрофе?
— Еще перед турниром мы думали, что матч со Словенией получится самым трудным. Мы заслуживали эту победу, хотя да, проигрывали во втором тайме, но атаковали. Я думал, если будет ничья, то у нас останутся хоть
— Как вы поздравляли Даурена Турсагулова, ведь он забил, возможно, самый важный гол в квалификации?
— Он человек без эмоций, вроде он забил самый важный гол, но почти никак не праздновал. Я подумал про себя: где твои эмоции? Он действительно нас спас, Турсагулов очень хорошо сыграл этот турнир, я горжусь им, он — настоящий патриот.
— Наконец — игра с Чехией. Казалось, что здесь будет еще тяжелее, но в итоге получилось, на удивление, легко, с чем это связано, команда так настроилась?
— Учитывая результаты в группе, мы знали, что победа даст нам прямой выход на чемпионат мира. Это добавило нам силы. Мы хорошо начали, забили три гола, не пропустили. Это воодушевило команду, мы понимали, что после такого старта нельзя упускать результат.
— Есть ли персональное желание сыграть с определенной командой на чемпионате мира? Например, против сборной Бразилии?
— Не могу говорить, что хочу, но если мы будем играть с Бразилией, я наверняка испытаю то, чего никогда не испытывал. Однажды «Кайрат» играл против бразильской команды «Эрешин», и когда звучал бразильский гимн, внутри меня были особенные эмоции, я почти потерял контроль, едва не заплакал. А если сыграть еще и за сборную против страны, где ты родился — это эмоции, которые трудно описать словами. Конечно, прежде всего, приятно будет противостоять такой команде, как Бразилия, но также я хотел бы показать свои качества на фоне сборной Бразилии.
— Вы чувствуете себя больше бразильцем или казахстанцем?
— 50 на 50. Я живу в Казахстане много лет, уважаю традиции и культуру, в Бразилии я бываю лишь полтора месяца в год. Чувствую себя казахом, потому что благодарен этой стране, я смотрю новости не только бразильские, но и казахстанские, знаю, что происходит в стране.
— Какие качества казахов у вас проявляются? Например, бывает, что опаздываете на встречи?
— Да, иногда говорю, что приеду что в определенное время, потом опаздываю на полчаса. В Бразилии, естественно, другая культура, там другие отношения между людьми, но там многое потеряно в плане старой, традиционной культуры. В Казахстане традиции сохраняются и по сей день — я это уважаю, думаю, даже через сто лет культура будет такой же.
У казахов еще есть настойчивость. Например, вот я пообещал
— Какую задачу вы ставите перед собой и командой на чемпионате мира?
— Надо выступить лучше, чем на прошлом турнире в 2016 году. Тогда мы проиграли в 1/8 финала испанцам, играли на высоком уровне, но это Испания — один из фаворитов турнира. Поэтому сейчас надо выйти минимум в четвертьфинал.
— В «Кайрате» сезон складывается не очень хорошо, прежде всего,
— Это действительно неудачный сезон. Еще на сборах в Португалии, несмотря на хорошую игру, мы потерпели поражения. Но была мысль, что это только сборы. Мы хорошо играли, но результаты таковы, что этот сезон заставляет нас задуматься, учиться, даже мне, поскольку я один из лидеров команды. Такие периоды случаются даже в мадридском «Реале». В следующем сезоне все будет лучше, я верю в это.
— На правах капитана у вас был
— Да, после поражения от «Эль-Посо» я собрал команду, только игроки. Был мужской разговор, не жесткий, нормальный, мы же не дети, все понимают, что мы играем не только за Казахстан, клуб, но и за наши семьи. Они наша поддержка и они переживают.
Было понимание, что поражение от «Эль-Посо» оставляет нам минимум шансов на выход в Финал четырех. После такого сложно собраться на оставшиеся игры, поэтому важно было поговорить, что мы должны сыграть за своих родных. Мы выиграли следующий матч, не знаю, связано ли это с нашим разговором, но так или иначе, лидер должен
— Для капитана сборной Казахстана Динмухамбета Сулейменова, а также для таких опытных игроков, как Даурен Нургожин и Чингиз Есенаманов ближайший ЧМ может стать последним в карьере. Вы надеетесь сыграть не только в Литве, но и на следующем мундиале?
— Через четыре года заканчивается мой контракт с «Кайратом», тогда же пройдет ЧМ, на который еще надо будет попасть. Не знаю, буду ли я играть в то время, зависит от моего организма. Но я хотел бы завершить международную карьеру, примерно так же, как Димаш Сулейменов. Я уверен, что после ЧМ в Литве ему будут говорить, зачем он закончил, ведь у него так много сил.
— В Казахстане после вашего поколения, есть ребята в возрасте 24−27 лет, но вот за ними пока никого не наблюдается. Это проблема?
— Есть такое. В Бразилии ребята в 17−18 лет, как правило, уже готовы, потому что там хорошая школа. В Казахстане расцвет чуть позже, примерно в 22 года, хотя в Бразилии игроки такого возраста считаются уже опытными. Поэтому я не вижу 18-летних игроков здесь, у нас не такой хороший чемпионат, у нас круг здесь, круг там, и все — финиш сезона.
Но если говорить про Турсагулова, Оразова, Акбаликова — они очень перспективные ребята, играют в современный футзал, их прогресс впечатляет, потому что еще три года назад мы обыгрывали их 15:0, а теперь я с ними в одной команде и они показывают уровень. Их игра говорит о том, что казахстанский футзал
— В последние годы вы с отрывом лучший вратарь мира. Были ли конкретные предложения и варианты, когда вы могли покинуть «Кайрат»?
— Официальных писем и запросов не было, все начиналось на уровне разговоров. Это связано с тем, что мой трансфер стоит больших денег, все думают, что нельзя платить столько за вратаря. Были бразильские и европейские клубы, которые пытались поговорить, тот же лиссабонский «Спортинг», перед подписанием Гуитты (бразильского вратаря) они интересовались у агентов про меня. То же самое предпринимала «Барселона». Но я в «Кайрате», мне все нравится, потому что мы команда такого же уровня, как и перечисленные. Я не переживаю, что
— Отступные за ваш трансфер — миллион долларов. Если бы вы были спортивным директором клуба, вы бы заплатили такие деньги за вратаря Игиту?
— Да (смеется). Конечно, футзал это не большой футбол, здесь другие бюджеты. Хотя еще полтора года назад «Барселона» хотела подписать Дугласа и готова была заплатить 300 тысяч евро — для футзала это очень большая цена. По поводу меня:
— Есть ли у вас желание сыграть в Европе или в Бразилии после завершения контракта с «Кайратом»?
— Мой папа очень любит бразильскую команду — «Карлос Барбоза», и он говорит, что я буду там играть. Но я не знаю, что будет после контракта с «Кайратом», я уже буду совсем не молодой, а в Бразилии очень плотный календарь, а я уже привык к количеству игр в Казахстане, мне сложно будет перестраиваться, тем более в таком возрасте.
— Вы стали вегетарианцем, с чем это связано?
— Все
— Ваша дочка Клара хорошо знает русский язык, ходит в местную школу. Есть фраза, которая вас удивила с ее стороны?
— Недавно она мне сказала: «Где-где? В Караганде!». Это было смешно. Она говорит без акцента, очень красиво, горжусь ей, потому что ей было нелегко. За полтора года она выучила русский, хотя это очень тяжелый язык. Стоит признать, что моя дочь говорит на русском лучше, чем я.
— Есть ли у вас желание попробовать себя в большом футболе?
— Сейчас уже поздно. Я играл в большой футбол до 17 лет, но я маленького роста для вратаря из большого футбола. У меня нет желания играть в большой футбол, потому что я еще могу много дать футзалу.
— Как известно, вы следите за футбольным «Кайратом», в прошлом году туда пришел Алексей Шпилевский — очень молодой тренер. Интересно, как бы вы отнеслись, если бы пришлось работать под руководством тренера, который младше вас?
— Думаю, надо уважать тренера, но помимо его знаний, игроки также могут научить
— Вы лучший вратарь мира, но при этом ваш зарабаток, возможно, на том же уровне, что у молодых игроков из казахстанской футбольной
— Жаль, что футзал не олимпийский вид спорта. Если проецировать мое нынешнее положение из футзала на мировой футбол, то я как будто играю за «Баварию». Но в футзале такие зарплаты, я доволен своим положением. Ребята из большого футбола заслужили то, что у них есть, они прошли свою дорогу, выдержали конкуренцию.
— Вы наверняка слышали про падение самолета в Алматы в конце декабря. Спортсмены всегда в разъездах, появилась ли
— Мне жаль, что произошла такая катастрофа, сочувствую всем родным погибших. Надо сказать, что я много раз летал на самолетах компании, которая имеет отношение к этой трагедии. Мы, пассажиры, не можем это контролировать, конечно, когда я захожу в самолет, у меня есть волнение, как у 90 процентов людей. Это наша жизнь, но самолеты, это лучше, чем машины, где много аварий. Бог знает, когда наступит мое время, поэтому падение самолета не изменило мое отношение к ним, я всегда волновался и продолжаю волноваться в воздухе.
— Вам не писали из Бразилии, когда случилась трагедия?
— Писали, очень много, спрашивали: «Где ты?». Все знают, что мы часто летаем в Казахстане и поэтому переживали.
— В чем смысл жизни на ваш взгляд?
— Для меня смысл жизни — семья. Машина, квартира, все что есть материальное — это хорошо и полезно, но семья важнее, она будет рядом с тобой в последний день. Бороться надо за свою семью и здоровье, и надо ценить даже маленькие моменты в своей жизни.
Напомним, что Игита является трижды лучшим вратарем мира, двукратным обладателем Кубка УЕФА, бронзовым призером чемпионата Европы и обладателем Суперкубка мира.