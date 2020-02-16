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18:30 (мск), источник: БЕЛТА

Минская «Столица» победила «Охрану-Динамо» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Столица» одержала десятую победу в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в заключительном поединке 15-го тура «столичники» обыграли на своей площадке минскую «Охрану-Динамо» со счетом 4:3. За 12 минут до финальной сирены действующие чемпионы страны уступали 1:3, но затем сумели не только отыграться, но и вырвать победу.

Лидер первенства оршанский «Витэн» уверенно переиграл в гостях спортсменов «Минска» с результатом 6:2. Идущий вторым гомельский БЧ одолел на выезде гродненский клуб «УВД-Динамо» со счетом 1:0. Еще одна гомельская команда ВРЗ переиграла у себя дома гостей из «Борисова-900» — 3:0.

С таким же результатом столичный «Дорожник» победил минское «Динамо-БНТУ». Первую викторию в сезоне одержал «Щучин», одолевший на своей площадке светлогорский ЦКК — 3:2.

Положение в группе лидеров после 15 туров: «Витэн» — 36 очков, БЧ — 35, «Столица» — 32, ВРЗ — 31, «Дорожник» — 30.

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