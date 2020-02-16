Минская «Столица» победила «Охрану-Динамо» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня в заключительном поединке 15-го тура «столичники» обыграли на своей площадке минскую «Охрану-Динамо» со счетом 4:3. За 12 минут до финальной сирены действующие чемпионы страны уступали 1:3, но затем сумели не только отыграться, но и вырвать победу.